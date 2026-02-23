Об этом на полях Justice Conference сообщил глава ОП Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Есть ли конкретные кандидаты на должность заместителя Буданова?

Отвечая на вопрос журналистов о назначении заместителя или помощника по экономическим вопросам, Буданов ответил, что помощники пока есть, а по заместителям решение еще ожидается.

Также руководитель ОП прокомментировал, рассматриваются ли конкретные кандидатуры на эту должность.

Не спешите, пожалуйста. Если ждем, значит они еще там соглашаются",

– отметил он.

Ранее заместителем председателя ОП по экономическим вопросам был Ростислав Шурма. В сентябре 2024 года его уволили, а впоследствии он стал фигурантом уголовного производства НАБУ из-за вероятного хищения средств на схемах с электростанциями на оккупированной части Запорожской области.

Что известно о назначении Буданова на должность главы ОП?