Об этом на полях Justice Conference сообщил глава ОП Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Смотрите также Есть два варианта: Буданов ответил, достигнет ли Украина завершения войны

Есть ли конкретные кандидаты на должность заместителя Буданова?

Отвечая на вопрос журналистов о назначении заместителя или помощника по экономическим вопросам, Буданов ответил, что помощники пока есть, а по заместителям решение еще ожидается.

Также руководитель ОП прокомментировал, рассматриваются ли конкретные кандидатуры на эту должность.

Не спешите, пожалуйста. Если ждем, значит они еще там соглашаются",
– отметил он.

Ранее заместителем председателя ОП по экономическим вопросам был Ростислав Шурма. В сентябре 2024 года его уволили, а впоследствии он стал фигурантом уголовного производства НАБУ из-за вероятного хищения средств на схемах с электростанциями на оккупированной части Запорожской области.

Что известно о назначении Буданова на должность главы ОП?

  • В начале 2026 года Владимир Зеленский провел ряд изменений кадровых изменений в некоторых структурах государства.

  • В частности после отставки Андрея Ермака из-за масштабного коррупционного скандала должность руководителя Офиса президента была предложена Кириллу Буданову. Тогда последний возглавлял Главное управление разведки Украины. Впрочем предложение президента принял.

  • Часть заместителей сохранила свои должности, например, Елена Ковальская, которая занимается гуманитарным направлением. Также остался первый заместитель Сергей Кислица, который отвечает за переговорный трек, и Павел Палиса, который курирует военное направление.