Об этом на полях Justice Conference сообщил глава ОП Кирилл Буданов, передает 24 Канал.
Есть ли конкретные кандидаты на должность заместителя Буданова?
Отвечая на вопрос журналистов о назначении заместителя или помощника по экономическим вопросам, Буданов ответил, что помощники пока есть, а по заместителям решение еще ожидается.
Также руководитель ОП прокомментировал, рассматриваются ли конкретные кандидатуры на эту должность.
Не спешите, пожалуйста. Если ждем, значит они еще там соглашаются",
– отметил он.
Ранее заместителем председателя ОП по экономическим вопросам был Ростислав Шурма. В сентябре 2024 года его уволили, а впоследствии он стал фигурантом уголовного производства НАБУ из-за вероятного хищения средств на схемах с электростанциями на оккупированной части Запорожской области.
Что известно о назначении Буданова на должность главы ОП?
В начале 2026 года Владимир Зеленский провел ряд изменений кадровых изменений в некоторых структурах государства.
В частности после отставки Андрея Ермака из-за масштабного коррупционного скандала должность руководителя Офиса президента была предложена Кириллу Буданову. Тогда последний возглавлял Главное управление разведки Украины. Впрочем предложение президента принял.
Часть заместителей сохранила свои должности, например, Елена Ковальская, которая занимается гуманитарным направлением. Также остался первый заместитель Сергей Кислица, который отвечает за переговорный трек, и Павел Палиса, который курирует военное направление.