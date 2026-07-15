Заместитель генерального секретаря сообщила, сколько средств НАТО выделит Украине в следующем году

Североатлантический альянс продолжает оказывать поддержку Украине на протяжении всей войны. НАТО взяло на себя обязательство продолжить эту поддержку в 2026 и 2027 годах.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в беседе с 24 Каналом рассказала, какую помощь окажет Альянс нашей стране. Она очертила пути сотрудничества союзников с Украиной в военной сфере.

Союзники взяли на себя обязательства

Шекеринская подчеркнула, что все союзники пришли к согласию относительно проведения содержательных, конструктивных и мирных переговоров. Чтобы подтолкнуть Владимира Путина к их проведению, Альянс должен продемонстрировать, что его поддержка Киева является постоянной, а ресурсы – неисчерпаемыми.

Именно это в сочетании с невероятной храбростью и успехами Вооруженных Сил и всей Украины является той самой формулой, которая действительно может привести нас к содержательным переговорам, а также к справедливому и прочному миру,

– подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.

Именно поэтому, по ее словам, союзники взяли на себя обязательство оказать Киеву значительную поддержку в течение 2026 года в размере 70 миллиардов евро. Кроме того, они подтвердили намерение выделить как минимум такую же сумму в 2027 году. В настоящее время объемы финансирования на текущий год согласовываются. Также одним из ключевых элементов является кредит в поддержку Украины.

"Очень важным элементом нашей работы является программа PURL – приоритетный перечень потребностей Украины, который фактически обеспечивает подавляющее большинство украинских средств противовоздушной обороны. Но это также поддержка, которая направляется непосредственно на украинский оборонно-промышленный комплекс", – отметила она.

Заместитель генерального секретаря НАТО рассказала, какой будет помощь Украине в 2026 и 2027 годах: смотрите видео

Многие союзники сосредоточились на промышленном сотрудничестве, что, по мнению заместителя генсека НАТО, является позитивным сигналом для Украины, ведь это дает ей возможность производить именно то, что нужно, и в необходимых объемах. Однако это также выгодно и для компаний стран-союзниц, которые получают очень ценный опыт благодаря наработкам украинцев. Поэтому это важный аспект, как и, в частности, чешская инициатива по поставкам боеприпасов и все другие составляющие поддержки Украины.

Ключевым моментом стало подтверждение таких обязательств на 2027 год. Мы и в дальнейшем будем призывать всех союзников к более системному планированию и соблюдению четкой стратегии. Важно сосредоточиваться на приоритетах Украины, не предлагать оборудование или обучение, которые не являются первоочередными, а фокусироваться именно на ваших потребностях,

– отметила Радмила Шекеринская

Она добавила, что НАТО настаивает на более справедливом и сбалансированном распределении этой поддержки. Значительная часть ключевых партнеров берет на себя основную финансовую нагрузку по поддержке Украины. Поэтому, по словам заместительницы генсека Альянса, главный призыв на саммите НАТО заключался в том, чтобы все без исключения союзники присоединились к этому процессу. Они должны продемонстрировать не только солидарность в этом вопросе, но и понимание того, почему безопасность Украины напрямую связана с нашей собственной безопасностью.

Напомним, что в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре указано, что Альянс в 2026 году выделит на поддержку Украины 70 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на военное оборудование, помощь и обучение для Украины.

Также партнеры подтвердили свои обязательства по поддержанию как минимум эквивалентного уровня помощи в 2027 году.