Заступниця Генсека НАТО Радмила Шекеринська у розмові з 24 Каналом зазначила, яку допомогу надасть Альянс нашій країні. Вона окреслила шляхи співпраці союзників з Україною у військовій сфері.

Союзники взяли на себе зобов'язання

Шекеринська наголосила, що усі союзники дійшли згоди щодо проведення змістовних, конструктивних, мирних переговорів. Для того, щоб підштовхнути Володимира Путіна до їх проведення, Альянс має продемонструвати, що його підтримка Києва є сталою, а ресурс є невичерпним.

Саме це у поєднанні з неймовірною хоробрістю та успіхами Збройних Сил та всієї України є тою самою формулою, яка дійсно може призвести нас до змістовних переговорів, а також до справедливого і тривалого миру,

– підкреслила заступниця Генсека НАТО.

Саме тому, за її словами, союзники взяли на себе зобов'язання щодо надання значної підтримки Києву протягом 2026 року в розмірі 70 мільярдів євро. Окрім того, вони підтвердили намір виділити щонайменше таку ж суму у 2027 році. Наразі обсяги фінансування на поточний рік узгоджуються. Також одним із ключових елементів є кредит на підтримку України.

"Дуже важливим елементом нашої роботи є програма PURL – пріоритетний перелік потреб України, який фактично забезпечує переважну більшість українських засобів протиповітряної оборони. Але це також підтримка, яка спрямовується безпосередньо на український оборонно-промисловий комплекс", – зауважила вона.

Заступниця Генсека НАТО розповіла, якою буде допомога Україні у 2026 та 2027 роках: дивіться відео

Чимало союзників зосередилися на промисловій співпраці, що, на думку заступниці Генсека НАТО, є позитивним сигналом для України, адже дає їй змогу виробляти саме те, що потрібно, і в необхідних обсягах. Проте це також вигідно і для компаній країн-союзниць, які отримують дуже цінний досвід завдяки напрацюванням українців. Тому це важливий аспект, як і, зокрема, чеська ініціатива з постачання боєприпасів та всі інші складові підтримки України.

Ключовим моментом було підтвердження таких зобов'язань на 2027 рік. Ми й надалі закликатимемо усіх союзників до більш системного планування та дотримування чіткої стратегії. Важливо зосереджуватися на пріоритетах України, не пропонувати обладнання чи навчання, які не є першочерговими, а фокусуватися саме на ваших потребах,

– відзначила Радмила Шекеринська

Вона додала, що Альянс наполягає на більш справедливому та збалансованому розподілу цієї підтримки. Значна частка ключових партнерів бере на себе основний фінансовий тягар підтримки України. Тому, за словами заступниці Генсека Альянсу, головний заклик на саміті НАТО полягав у тому, щоб усі без винятку союзники долучилися до цього процесу. Вони мають продемонструвати не лише солідарність у цьому питанні, а й розуміння того, що безпека України безпосередньо пов'язана з нашою власною безпекою.

Нагадаємо, що у підсумковій декларації саміту НАТО в Анкарі зазначено, що Альянс у 2026 році виділить на підтримку України 70 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на військове обладнання, допомогу та навчання для України.

Також партнери підтвердили свої зобов’язання щодо підтримання щонайменше еквівалентного рівня допомоги у 2027 році.