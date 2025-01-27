"Потеряли во время боев": в одной из воинских частей присвоили приборы ночного видения

На Днепропетровщине работники ГБР задержали заместителя командира одной из воинских частей. Установлено, что тот решил присвоить оборудование почти на 4 миллиона гривен.

Он подготовил документацию, в которой говорилось о якобы потере 24 приборов ночного видения в боевых условиях, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно

Впрочем, оказалось, что, на самом деле, чиновник приказал своим подчиненным спрятать имущество в куче мусора на одном из складов.

Во время обысков по местам дислокации воинской части, в частности в ее складских помещениях, и проживания фигуранта были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас заместителю командира воинской части избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7,7 миллиона гривен.

Напомним, что командиру роты в Ровенской области сообщили о подозрении из-за незаконных выплат заместительнице, находившейся дома вместо службы. Военному грозит до 8 лет заключения за халатное отношение к службе.