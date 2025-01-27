Він підготував документацію, в якій йшлося про нібито втрату 24 приладів нічного бачення в бойових умовах, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо

Втім, виявилося, що, насправді, посадовець наказав своїм підлеглим сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта були вилучені речові докази протиправної діяльності.

Наразі заступнику командира військової частини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що командиру роти на Рівненщині повідомили про підозру через незаконні виплати заступниці, що перебувала вдома замість служби. Військовому загрожує до 8 років ув'язнення за недбале ставлення до служби.