Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в етері національного маратону.

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Що з уставу порушували військові 155 бригади до масового СЗЧ

Татьяна Сапьян наголосила, що те, що особисто її вразило у справі зі 155 окремою механізованою бригадою імені Анни Київської, так це те, що деякі військовослужбовці вже неодноразово порушували статут Збройних Сил України.

Ми розуміємо, що армія це не школа, навіть не робота, – це дисципліна, перш за все. Деякі військовослужбовці могли самовільно залишити частину, через деякий час повернутися, потім знову залишити,

– пояснила представниця Державного бюро розслідувань.

При цьому, за словами Сапьян, командування 155 окремої механізованої бригади про це не повідомляло правоохоронні органи.

До слова, Тетяна Сапьян також розповіла, що ДБР виявило, що у списки військовослужбовців 155 ОМБр імені Анни Київської потрапляли чоловіки, які вже ухилялися від військової служби. Наразі правоохоронці з'ясовують, як працювала відповідна "схема" зі списками з ухилянтами у бригаді.