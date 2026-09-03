В наручниках и со скотчем на глазах: заместитель командира РДК заявил о похищении силовиками СБУ

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов заявил, что 23 августа его похитили сотрудники СБУ и продержали в наручниках 9 суток. По его словам, силовики подозревали его в связях с ФСБ России, а впоследствии его силой уволили бойцы спецподразделения ГУР.

Об этом военный рассказал в интервью NV , отметив, что перед задержанием 23 августа неизвестные представились сотрудниками полиции.

Что рассказал Каплунов о задержании?

По его словам, возле собственного дома его повалили на землю, надели наручники и, не выдвинув обвинений и не предъявив документов, посадили в черный автомобиль BMW.

Далее задержанного несколько раз пересаживали в другие транспортные средства, в частности в автобус и внедорожник.

"После этого меня доставили – уже в наручниках и с глазами, заклеенными скотчем. Ну, я так понимаю, на какой-то, скорее всего, режимный объект или, можно сказать, тайную тюрьму, где меня поместили в камеру и приковали наручниками и цепями", – сказал Каплунов.

Допросы и подозрения в сотрудничестве с ФСБ

В течение 9 дней содержания заместитель командира РДК побывал на двух разных объектах, где первые двое суток его подвергали интенсивным допросам. Впоследствии из разговоров Каплунов понял, что его удерживают именно сотрудники СБУ, хотя те называли себя сотрудниками госбезопасности.

Основные обвинения, которые выдвигались военному, касались якобы его связи с представителями ФСБ России. По версии дознавателей, он также переключил эту связь на своего непосредственного руководителя Дмитрия Иванова.

"Ну, как я понимаю, скорее всего, целью была дискредитация спецподразделения "Тимур" и, в частности, его командира – непосредственно самого Тимура. Соответственно, физического воздействия на меня не оказывалось, за исключением похищения в самом начале", – подчеркнул боец.

Увольнение бойцами спецподразделения после обысков

После девяти суток изоляции без каких-либо средств связи Каплунова вновь привезли к его дому для проведения обыска в квартире. Задержанный отметил, что во время следственных действий слышал через окно звуки стрельбы, но не знал, что именно происходит в городе.

Ситуация разрешилась непосредственно во время обыска, когда на место прибыли бойцы спецподразделения ГУР.

"После этого обыск завершился, и наши ребята из спецподразделения "Тимур" фактически силой меня взяли, за что им огромное спасибо", – подытожил Каплунов.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали о резонансной стычке между сотрудниками СБУ и представителями ГУР в киевском жилом массиве Березняки, сопровождавшейся стрельбой и арестами.

На инцидент отреагировали, в частности Кирилл Буданов и Владимир Зеленский, призвав спецслужбы предоставить обществу полную правду. А впоследствии президент внезапно уволил одного из чиновников СБУ. Речь идет об Олеге Храмове.