Угроза очень серьезная, – заместитель Резникова о выдаче российских паспортов на Донбассе

Россия планирует до 2025 года изъять у всех жителей оккупированных территорий Донбасса украинские паспорта и заменить их российскими. Кремль уже давно использует раздачу собственных документов как инструмент. К тому же не только в Украине.

Это открывает стране-агрессору возможность в дальнейшем заявлять о "защите собственного населения" на определенной территории. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Игорь Яременко.

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Благодаря этому Россия может вмешиваться во внутренние дела других стран, применяя силу. По словам чиновника, Украина понимает этот риск.

Сейчас продолжаются поиски механизма, каким образом наша страна могла бы асимметрично ответить на такую ситуацию. "Угроза очень серьезная", – подчеркнул он.

Россия на уровне собственного министерства внутренних дел уже заявила, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей выдано более полмиллиона их паспортов. В то же время у Минреинтеграции есть определенные идеи относительно того, каким образом упростить выдачу украинских паспортов. В частности, для молодежи с этих территорий и Крыма.

Во-первых, все украинские паспорта можно восстанавливать. Во-вторых, конечно, мы будем реагировать на ситуацию,

– объяснил заместитель Алексея Резникова.

Жители оккупированных территорий – жертвы вооруженного конфликта, – Яременко

Игорь Яременко прокомментировал случаи, когда украинцы добровольно отдавали украинские паспорта, а получали – российские. По его словам, для начала надо определиться, каким образом рассматривать наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Мы считаем, что это жертвы вооруженного конфликта. Соответственно они делают все, чтобы выжить в условиях этого, сохранить собственную жизнь и здоровье. Я не удивлюсь, что они это делают под угрозой", – подчеркнул он.

Яременко прокомментировал выдачу российских паспортов на Донбассе: видео

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