Заместителя председателя Чернобыевского сельсовета освободили из российского плена

Заместитель председателя Чернобыевского сельсовета Херсонской области Евгений Родионов на свободе. Российские оккупанты отпустили мужчину.

Жена общалась со своим мужем по телефону

О том, что похищенный российскими захватчиками Евгений Родионов на свободе, журналистам сообщила его жена Инна Родионова.

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Мужа отпустили час назад,

– отметила Родионова.

Жена заместителя главы Чернобаевского сельсовета заявила, что общалась со своим мужем по телефону.

Российские военные похитили руководство Чернобаевского сельсовета

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 3 мая сообщала, что оккупанты захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя. Также они похитили заместителя сельского головы Евгения Родионова.

Сообщалось, что вооруженные российские военные 2 мая в 7 утра пришли с обысками в дом Дударя. Тогда на странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь в тяжелом состоянии в больнице. Он находится под наблюдением войск агрессора.

В этот же день оккупанты захватили здание Чернобаевского сельского совета. 8 мая российские захватчики назначили своего гауляйтера в Чернобаевке. В то же время сельсовет отказался с ним сотрудничать.

Какая ситуация в Херсонской области

В оперативном командовании "Юг" 12 мая информировали, что российские захватчики планируют захватить Херсонскую область. Часть Херсонщины временно оккупирована россиянами.

Сообщалось, что войска агрессора в ближайшие дни могут возобновить наступление на Юге, чтобы захватить всю Херсонщину.

Кремлевские ставленники в Херсонской области заявили, что хотят присоединиться к России. В Москве ответили, что этот вопрос должны решать жители региона, намекнув на "крымский сценарий".

Президент Владимир Зеленский предупреждал Россию, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области проведут так называемый "референдум".

Также российские военные занимаются хищением в Херсонской области. Они воруют зерно, сельскохозяйственную технику и даже автобусы. На фоне хищений между ФСБ и российским ГУР даже возник конфликт.

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