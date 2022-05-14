Заместителя председателя Чернобыевского сельсовета освободили из российского плена
Источник:"Укринформ"
Заместитель председателя Чернобыевского сельсовета Херсонской области Евгений Родионов на свободе. Российские оккупанты отпустили мужчину.
Жена общалась со своим мужем по телефону
О том, что похищенный российскими захватчиками Евгений Родионов на свободе, журналистам сообщила его жена Инна Родионова.
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Мужа отпустили час назад,
– отметила Родионова.
Жена заместителя главы Чернобаевского сельсовета заявила, что общалась со своим мужем по телефону.
Российские военные похитили руководство Чернобаевского сельсовета
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 3 мая сообщала, что оккупанты захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя. Также они похитили заместителя сельского головы Евгения Родионова.
- Сообщалось, что вооруженные российские военные 2 мая в 7 утра пришли с обысками в дом Дударя. Тогда на странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь в тяжелом состоянии в больнице. Он находится под наблюдением войск агрессора.
- В этот же день оккупанты захватили здание Чернобаевского сельского совета. 8 мая российские захватчики назначили своего гауляйтера в Чернобаевке. В то же время сельсовет отказался с ним сотрудничать.
Какая ситуация в Херсонской области
В оперативном командовании "Юг" 12 мая информировали, что российские захватчики планируют захватить Херсонскую область. Часть Херсонщины временно оккупирована россиянами.
Сообщалось, что войска агрессора в ближайшие дни могут возобновить наступление на Юге, чтобы захватить всю Херсонщину.
Кремлевские ставленники в Херсонской области заявили, что хотят присоединиться к России. В Москве ответили, что этот вопрос должны решать жители региона, намекнув на "крымский сценарий".
Президент Владимир Зеленский предупреждал Россию, что Украина выйдет из мирных переговоров, если в Херсонской области проведут так называемый "референдум".
Также российские военные занимаются хищением в Херсонской области. Они воруют зерно, сельскохозяйственную технику и даже автобусы. На фоне хищений между ФСБ и российским ГУР даже возник конфликт.
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