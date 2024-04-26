Шойгу может быть следующим: о чем свидетельствует арест заместителя министра обороны России

На днях стало известно, что заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. В свое время он отвечал за проект так называемого "восстановления оккупированного Мариуполя".

Тогда же его уже подозревали в незаконном завладении значительными средствами. Впрочем, только сейчас Иванова задержали. Но причиной тому вовсе не является коррупция 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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В России все держится на коррупции

В российском министерстве обороны произошел большой скандал. Заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова на днях арестовали по подозрению в получении взятки. В то же время росСМИ утверждают, что на самом деле Иванову инкриминируют государственную измену, хотя не хотят признаваться обществу в этом.

Причина лежит на поверхности – должны привести к присяге новое правительство. Шойгу уже "сто тысяч лет" является министром, поэтому, вероятнее всего, идет борьба. Иванов занимал очень "хлебное" место,

– отметил Геннадий Гудков.

Интересно отметить, что в ходе полномасштабного вторжения России в Украину Иванова назначили ответственным за "восстановление" разрушенного россиянами Мариуполя. Уже в декабре 2022 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому компании, непосредственно связанные с Ивановым, заработали по меньшей мере 17 миллиардов рублей (240 миллионов долларов). Однако тогда это никого не смущало.

"Коррупция в России – это основа всей системы, которую создал Путин. Смысл этой системы – гиперобогащение с помощью власти. Поэтому за нее так держатся и боятся потерять. Началась борьба кланов. Кто-то хочет устранить Шойгу или не дать ему стать снова министром обороны. Чтобы это сделать, традиционно в России, надо бить по окружению. Мол, министр вместе со всем министерством прогнил, поэтому надо всех менять", – объяснил Гудков.

Случай Иванова является чрезвычайно резонансным. Однако это было только начало. Бывшую первую заместительницу председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову также на днях задержали в Москве по подозрению в получении взятки. Возможно, есть и другие аресты, которые не афишируют публично. Поэтому дальше будет.

Задержание заместителя Шойгу: детали