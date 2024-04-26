Шойгу может быть следующим: о чем свидетельствует арест заместителя министра обороны России
На днях стало известно, что заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. В свое время он отвечал за проект так называемого "восстановления оккупированного Мариуполя".
Тогда же его уже подозревали в незаконном завладении значительными средствами. Впрочем, только сейчас Иванова задержали. Но причиной тому вовсе не является коррупция 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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В России все держится на коррупции
В российском министерстве обороны произошел большой скандал. Заместителя Сергея Шойгу Тимура Иванова на днях арестовали по подозрению в получении взятки. В то же время росСМИ утверждают, что на самом деле Иванову инкриминируют государственную измену, хотя не хотят признаваться обществу в этом.
Причина лежит на поверхности – должны привести к присяге новое правительство. Шойгу уже "сто тысяч лет" является министром, поэтому, вероятнее всего, идет борьба. Иванов занимал очень "хлебное" место,
– отметил Геннадий Гудков.
Интересно отметить, что в ходе полномасштабного вторжения России в Украину Иванова назначили ответственным за "восстановление" разрушенного россиянами Мариуполя. Уже в декабре 2022 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому компании, непосредственно связанные с Ивановым, заработали по меньшей мере 17 миллиардов рублей (240 миллионов долларов). Однако тогда это никого не смущало.
"Коррупция в России – это основа всей системы, которую создал Путин. Смысл этой системы – гиперобогащение с помощью власти. Поэтому за нее так держатся и боятся потерять. Началась борьба кланов. Кто-то хочет устранить Шойгу или не дать ему стать снова министром обороны. Чтобы это сделать, традиционно в России, надо бить по окружению. Мол, министр вместе со всем министерством прогнил, поэтому надо всех менять", – объяснил Гудков.
Случай Иванова является чрезвычайно резонансным. Однако это было только начало. Бывшую первую заместительницу председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову также на днях задержали в Москве по подозрению в получении взятки. Возможно, есть и другие аресты, которые не афишируют публично. Поэтому дальше будет.
Задержание заместителя Шойгу: детали
- Довольно неожиданно 23 апреля появилась информация о том, что заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали. В то же время неизвестно, когда именно это произошло, ведь еще утром 23 апреля он присутствовал на коллегии минобороны России во главе с Шойгу. Его подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. Точной суммы не объявляли, впрочем, согласно статье, которую ему инкриминируют, – это не менее миллиона рублей.
- В "Украинской правде", со ссылкой на собственные источники в разведке, сообщили, что Иванова арестовали из-за действий ГУР МО в марте 2024 года. Тогда ГУР провело успешную кибероперацию, в ходе которой получили доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны России.
- В разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что скандал с арестом Иванова является крупнейшим в российском ведомстве более чем за десять лет.