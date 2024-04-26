Тоді ж його вже підозрювали у незаконному заволодінні значними коштами. Втім лише зараз Іванова затримали. Але причиною тому зовсім не є корупція.Таку думку 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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У Росії все тримається на корупції

У російському міністерстві оборони відбувся великий скандал. Заступника Сєргєя Шойгу Тімура Іванова днями заарештували підозрюю в отриманні хабаря. Водночас росЗМІ стверджують, що насправді Іванову інкримінують державну зраду, хоч не хочуть зізнаватися суспільству у цьому.

Причина лежить на поверхні – мають привести до присяги новий уряд. Шойгу вже "сто тисяч років" є міністром, тому, найімовірніше, йде боротьба. Іванов займав дуже "хлібне" місце,

– наголосив Геннадій Гудков.

Цікаво відзначити, що в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іванова призначили відповідальним за "відбудову" зруйнованого росіянами Маріуполя. Вже у грудні 2022 року журналісти опублікували розслідування, згідно з яким компанії, що безпосередньо пов'язані з Івановим, заробили щонайменше 17 мільярдів рублів (240 мільйонів доларів). Однак тоді це нікого не бентежило.

"Корупція в Росії – це основа всієї системи, яку створив Путін. Сенс цієї системи – гіперзбагачення за допомогою влади. Тому за неї так тримаються і бояться втратити. Почалася боротьба кланів. Хтось хоче усунути Шойгу або не дати йому стати знову міністром оборони. Щоб це зробити, традиційно в Росії, треба бити по оточенню. Мовляв, міністр разом зі всім міністерством прогнив, тому треба всіх міняти", – пояснив Гудков.

Випадок Іванова є надзвичайно резонансним. Однак це був лише початок. Колишню першу заступницю голови уряду Підмосков'я Світлану Стригункову також днями затримали в Москві за підозрою в отриманні хабаря. Можливо, є й інші арешти, які не афішують публічно. Тож далі буде.

Затримання заступника Шойгу: деталі