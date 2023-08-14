ВСУ раскапывают по пять мин на квадратный метр, установленных оккупантами, – Резников

Сейчас Украина является наиболее заминированным государством мира. На некоторых участках буквально каждый квадратный метр наши воины раскапывают до пяти мин, которые установили российские захватчики.

Об этом сообщил министр обороны. Алексей Резников рассказал, что заминированием оккупанты пытались сорвать наступление Сил обороны.

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Украине необходимо больше техники для разминирования

Глава оборонного ведомства отметил, что огромные минные поля можно преодолеть, однако, чрезвычайно важно, чтобы союзники расширили и ускорили обучение, которое уже проводят некоторые страны, в частности, Великобритания.

Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках линии фронта до пяти мин на квадратный метр,

– рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, однако, не непреодолимым. Украина имеет квалифицированных саперов и современную технику. Впрочем, их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на Юге и Востоке.

"На данном этапе кампании по деоккупации нам крайне необходимо большее количество техники для разминирования – от тралов для траления мин до торпед "Бангалор". Оборудование для разминирования уже давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку", – подчеркнул чиновник.

Глава Минобороны отметил, что важным шагом в этом направлении стало создание на последней встрече "Рамштайна" коалиции по разминированию по инициативе министра обороны Литвы.

Также жизненно нужно расширить и ускорить подготовку саперов. Она должна быть быстрой и систематической. Саперы нужны здесь и сейчас. Их работа спасает жизнь и обеспечивает продвижение наших войск. Коалиция по разминированию строится по принципу "научи и оснасти". Ее эффективная реализация приблизит победу Украины,

– подчеркнул Резников.

Кстати, Пит Смит – программный менеджер неправительственной организации по разминированию Halo в Украине, а ранее офицер, командовавший всеми средствами обезвреживания взрывоопасных боеприпасов британской армии, отметил, что уровень минирования "не опознан в современной истории".

То, что мы наблюдаем, — это самое сильное заражение неразорвавшимися противопехотными минами и боеприпасами со времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Смит.

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