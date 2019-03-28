Замок Саммеццано: фото малоизвестного дворца в Италии, который поражает своей красотой

Италия очаровывает своей историей, архитектурой, пейзажами. Если не все видели, то по крайней мере слышали о Колизее, Пизанской башне, Базилике Святого Петра. Однако, к сожалению, туристические маршруты очень редко проходят через архитектурный шедевр, который спрятался в сердце Тосканы, – Замок Саммеццано.

Невероятной красоты сооружение возвели в мавританском стиле – сложный орнамент, яркие витражи, многочисленные резьбы, сочная мозаика и цветной мрамор, арки, фризы. В замке 365 комнат, и каждая из них уникальна – со своим характером и атмосферой.

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Замок Саммеццано

Замок имеет ну очень давнюю историю. Построили его еще в 8 веке. За это время он принадлежал богатым и самым благородным семьям Италии, включая королей.



Замок Саммеццано

В 19-м веке Саммеццано оказался в руках маркиза Фердинандо Панчиатики Хименеса д'Арагона. Именно благодаря его усилиям сооружение превратилось в пример мавританского стиля архитектуры. Превращению замка маркиз отдал 40 лет своей жизни.

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Замок Саммеццано



Замок Саммеццано

Во время Второй Мировой в здании был госпиталь. В 80-х – ресторан и роскошный отель на 18 номеров. В замке праздновали свадьбы, проводили различные торжественные мероприятия. Далее Саммеццано с молотка продали англо-итальянской компании, которая ним не занималась вовсе. Территория была закрытой почти 20 лет.



Замок Саммеццано

Сейчас замок снова находится в частной собственности, однако на этот раз уже время от времени для посетителей открывают двери для экскурсий.



Замок Саммеццано



Замок Саммеццано

Замок Саммеццано расположился в 30 километрах от Флоренции в маленьком городке Реджелло.



Замок Саммеццано





Замок Саммеццано



Замок Саммеццано

Замок Саммеццано в Италии: смотрите фото