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      Замок Саммеццано: фото маловідомого палацу в Італії, який приголомшує своєю красою

      974 Читать новость на русском
      Замок Саммеццано
      Замок Саммеццано / mandria.ua

      Італія зачаровує своєю історією, архітектурою, пейзажами. Якщо не всі бачили, то принаймні чули про Колізей, Пізанську вежу, Базиліку Святого Петра. Проте, на жаль, туристичні маршрути дуже рідко пролягають через архітектурний шедевр, який заховався у серці Тоскани, – Замок Саммеццано.

      Неймовірної краси споруду звели у мавританському стилі – складний орнамент, яскраві вітражі, численні різьблення, соковита мозаїка та кольоровий мармур, арки, фризи. У замку 365 кімнат, і кожна з них унікальна – зі своїм характером та атмосферою. 

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      Замок Саммеццано

      Замок має ну дуже давню історію. Збудували його ще у 8 столітті. За цей час він належав найбагатшим і найшляхетнішим родинам Італії, включно із королями. 


      Замок Саммеццано

      У 19-м столітті Саммеццано опинився у руках маркіза Фердинанда Панчіатікі Ксіменеса д'Арагона. Саме завдяки його зусиллям споруда перетворилась на приклад мавританського стилю архітектури. Перетворенню замку маркіз віддав 40 років свого життя. 

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      Замок Саммеццано


      Замок Саммеццано

      Під час Другої Світової у будівлі був шпиталь. У 80-х – ресторан і розкішний готель на 18 номерів. У замку святкували весілля, проводили різні урочисті заходи. Далі Саммеццано з молотка продали англо-італійській компанії, яка ним не займалась зовсім. Територія була закритою майже 20 років. 


      Замок Саммеццано

      Нині замок знову перебуває у приватній власності, проте цього разу вже час від часу для відвідувачів відчиняють двері для екскурсій. 


      Замок Саммеццано


      Замок Саммеццано

      Замок Саммеццано розташувався за 30 кілометрів від Флоренції у маленькому містечку Реджелло. 


      Замок Саммеццано
       


      Замок Саммеццано


      Замок Саммеццано

      Замок Саммеццано в Італії: дивіться фото

       

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      Теги: Новини культури Новини нерухомості Архітектура Круті будівлі
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