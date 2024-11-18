Заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения: у Путина выступили с резким заявлением

В окружении Дональда Трампа неоднократно заявляли, что будущий мирный план президента США будет предусматривать прекращение войны и заморозку конфликта в Украине на текущей линии фронта. У Путина высказались по этому поводу.

Ранее российский диктатор заявлял, что открыт к переговорам о мире. Однако глава Кремля выдвигал ряд требований, чтобы эти переговоры начать. В частности, он требовал, чтобы они происходили с учетом "реалий на земле" и хотел, чтобы Украина вывела свои войска из частично оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской области и Запорожья, передает 24 Канал.

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Москва не хочет заморозки на линии соприкосновения

17 ноября стало известно, что Джо Байден разрешил Украине бить ATACMS по Курской области в ответ на привлечение Москвой к боевым действия северокорейских солдат. У Путина сделали новое заявление относительно вероятной остановки войны. Так, представитель Кремля отметил в комментарии СМИ, что для России недопустима остановка войны на линии боевого соприкосновения.

Также Песков прокомментировал разрешение США на удары вглубь России. По его словам, о нем российской стороне пока известно только из публикаций западных СМИ. Он напомнил, что, мол, Путин ранее сформулировал четкую позицию относительно того, как Москва ответит на подобный шаг Вашингтона.

Разрешение Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием, если он был принят, означает новый виток напряженности,

– подчеркнул спикер Путина.

Напомним, что в администрация Трампа, по данным СМИ, рассматривают вариант замораживания конфликта именно на текущей линии фронта. Однако в Москве, вероятно, осознают, что сейчас это означает, что за Украиной останется кусок Курщины. Именно поэтому оккупанты перебросили на этот участок фронта большие силы, надеясь вытеснить Силы обороны до января 2025 года.