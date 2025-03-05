Верховный суд США отказал Трампу: подрядчикам USAID должны выплатить 2 миллиарда долларов

Верховный суд США отклонил запрос администрации Дональда Трампа на отмену постановления суда низшей инстанции, требующего выплатить подрядчикам 2 миллиарда долларов за уже выполненную работу. Речь идет о программах Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом 5 марта сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Двое судей, в частности главный судья Джон Робертс, в голосовании присоединились к трем либералам в большинстве, а остальные трое судей выразили несогласие.

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Что известно о последствиях

Гуманитарные организации отмечают – деньги от Агентства США по международному развитию крайне необходимы. Замораживание ставит под угрозу сотни проектов и заставляет партнерские организации увольнять или отправлять в отпуска тысячи американских работников. Кроме того, это подвергает людей, которые зависят от помощи, на риск болезней и смерти.

Какие именно последствия будет иметь решение Верховного суда, еще предстоит выяснить, учитывая значительное сопротивление администрации США иностранной помощи, даже вопреки судебным постановлениям,

– пишет Bloomberg.

А, впрочем, этот шаг Верховного суда намекает на готовность служить "сдерживающим фактором для Трампа", который уверен в своих широких полномочиях в реформировании правительства и сокращении расходов даже в тех сферах, на которые Конгресс выделил деньги.

К слову, администрация президента США прекратила около 5800 грантов USAID. А общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет 57 миллиардов долларов.