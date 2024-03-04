Какой сценарий развития войны в Украине нужен политикам

Описывая сценарии на 2024 – 2025 годы, я отмечал, что инерционный сценарий (то есть такой, который есть сейчас) является худшим для Украины сценарием войны на истощение с потерей западной поддержки и, вследствие этого, значительной потерей способности сопротивляться. Но наиболее вероятным сценарием я называл не его.

Сценарий, который неприемлем для украинцев, но нужен партнерам

Это достаточно нестандартный случай, потому что обычно инерционный сценарий и является наиболее вероятным. Но когда действуют мощные силы, пытаются сбить инерционный сценарий и переключиться на какой-то лучший, то инерционный сценарий теряет вероятность. Это как раз то, что сейчас имеем.

Читайте также Макрон и Шольц поссорились из-за Украины: в чем плюс

Наиболее вероятным сценарием я называл второй – сценарий замораживания войны, который в прошлом году казался совершенно невозможным. Против замораживания войны были настроены и украинское общество, и Владимир Путин, который себе выбрал первый сценарий войны на истощение.

Прошло три месяца, и сейчас в воздухе начинает ощущаться запах второго сценария. Он все еще кажется неприемлемым для украинского общества и для российского руководства. Но он очень нужен Америке и Европе. Он нужен европейской индустрии, чтобы нарастить оборонные возможности. Он нужен европейским лидерам, чтобы подготовить свои общества к изменениям. Он нужен Джо Байдену, чтобы выйти на выборы миротворцем. Он нужен Дональду Трампу, чтобы критиковать Байдена за несостоятельность и выровнять провал, созданный неудачной межпартийной борьбой. Он нужен всем украинским политикам, чтобы провести выборы и победить (все они надеются на победу).

Но и два главных противника этого сценария не могут похвастаться непоколебимостью позиции. Украинское общество в целом не примирилось с категорической необходимостью мобилизации. Политики затягивают принятие закона, и мы не видим безумного давления общества с целью ускорить этот процесс. Люди, которые на фронте, не вечные и не железные, но даже голос миллионов их родственников не слышен на фоне единого марафона.

Так же и Путин, хоть и продолжает агрессивную риторику, но посылает довольно смешанные сигналы. Мы не знаем, что из этого является маскировкой, а что настоящим, потому что мы не знаем реального состояния российской экономики. Мы не знаем, считают ли в Кремле, что время играет на них, или на нас. Мы даже сами не уверены, на кого играет время.

Замораживание войны предполагает еще более горячую фазу в будущем

За всем этим стоит Китай. Хотя он и имеет стратегию собственного выигрыша при всех вариантах продолжения или завершения войны, но мы не знаем, не считает ли выигрыш от перемирия большим. Очень вероятно, что да, потому что у него экономические проблемы, решению которых война не способствует.

Напомню, что сценарий замораживания войны предусматривает вторую фазу агрессии через 3 – 5 – 7 лет, после восстановления способности России и изучения ею ошибок первой фазы. Это означает, что разрушительное влияние второй фазы может быть больше.

Заметьте Единственное, что может защитить бизнес: какой орган власти нужен Украине

Россия и Украина должны интенсивно готовиться к этой фазе – Украина с помощью Запада, Россия – с помощью Китая. Но успешность украинской подготовки зависит от итогов выборов – победа модернизаторов и ускоренная модернизация армии и государственных институтов способна предотвратить вторую фазу войны, а победа популистов может привести к слабой подготовке и потере украинской государственности, что и является стратегической целью Путина.

Итак, очень вероятно, что в ближайшее время нас с разных сторон будут склонять к замораживанию, замирению, перемирию и тому подобному.

Так какой сценарий нужен украинскому обществу?

Это означает, что украинскому обществу срочно нужен открытый честный диалог по трем ключевым вопросам.

1. Является ли приемлемым замораживание в условиях, когда, с одной стороны, Украине не хватает оружия, мобилизация тормозит, есть шанс провести выборы, – а с другой стороны, Россия нарушит перемирие в любой момент, а в США к власти могут прийти люди, настроенные обезоружить Украину и Европу. Другими словами, все зависит от того, на кого работает время – на нас или на врагов.

2. Если ответ на первый вопрос положительный, тогда какие красные линии нельзя переступать при любых условиях? Очевидно, список красных линий предусматривает недопустимость:

любой "демилитаризации", потому что это приглашение к продолжению агрессии;

отказа от европейской и евроатлантической интеграции, потому что это будет означать, что 10 лет прошли зря;

признание изменения политического статуса оккупированных территорий, потому что это нарушение Конституции.

В то же время на какие-то уступки придется идти, и надо долго и качественно проговорить красные линии в обществе.

Интересно Зима прошла, а прогнозируемых блэкаутов не было: что это значит

3. Если ответ на первый вопрос отрицательный, то что мы, как общество, должны делать, чтобы отказ от переговоров и продолжение войны не превратились в сжигание жизней и в конце концов на поражение, а вели нас к победе?

Начать этот общественный диалог стоит с обсуждения того, что такое победа и что такое поражение. Это не один бит информации, не черно-белая картинка: между победой и поражением лежит широкий спектр, охватывающий частичные победы и поражения, непобеды и непоражения. Что означают слова, которые мы ежедневно используем? Все ли слои общества их понимают одинаково? Где граница между приемлемым и неприемлемым?

Вот о чем мы должны говорить в ближайшее время.