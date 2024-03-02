Говорится о том, что и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы при использовании законов нередко действуют по Закону в теории. А на практике – по постановлениям Кабмина и собственным приказам и распоряжениям. Которые, сюрприз, не всегда соответствуют законам и Конституции.

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Где уместно привлечение международников

Закон не может предусмотреть все. Закон – это рамка, хоть и более подробная, чем Конституция. Поэтому принимать новый закон, если какие-то правоохранители обошли предыдущий – не очень умная тактика. Иногда, когда ситуация критическая, как с БЭБ сейчас, это единственный выход. Но вообще лучше так не делать. Сколько изменений в УПК не вноси, сколько не переставляй полномочия между органами, но культура (или ее отсутствие) съест вашу стратегию на завтрак.

В ответ на тотальное отсутствие культуры построения государства собственными силами несколько лет назад начали имплементировать стратегию привлечения международников к различным государственным процессам. В частности, к выбору руководителей некоторых органов, служб, госкорпораций и госбанков.

Я не буду критиковать эту стратегию или противопоставлять ее общественным советам, которые имеют реальные полномочия дисциплинарного и кадрового контроля. Потому что на самом деле Украине нужны оба инструмента.

Так, привлечение международников это инструмент, который имеет границы применения. Где именно этот инструмент имеет смысл? Объясню на примере БЭБ.

Допустим, мы выбираем нового председателя БЭБ. Конечно, сначала мы разрабатываем и принимаем закон, по которому это должно происходить. В законе мы прописываем, например, состав комиссии по отбору – три человека от Украины и три от международников (то есть от институтов, которые дают нам деньги на развитие). Но так, чтобы без определенного количества международников решение принять нельзя было.

Это хороший путь, потому что это относительно быстрая и относительно простая работа для тех же международников. У нас есть немало грантовых организаций и представителей общественности, которые международникам помогут со сбором информации. Это же всего один конкурс. Да, там будут десятки кандидатов, но их за вменяемый срок можно будет проверить, опросить, о них будут собирать информацию их конкуренты, антикоррупционеры, журналисты и тому подобное.

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У международников, кроме беспристрастности, есть другая недокументированная, но очень важная функция. Благодаря их присутствию в комиссии в честность конкурса поверят нормальные кандидаты. Крайне важно, чтобы нормальные кандидаты вообще на тот конкурс подались с верой, что можно честно победить. Без "договорняков", непубличных условий, протекции и взятки.

Потому что что означает такая должность? Что на следующий день после назначения ты становишься политически значимой персоной, с большим контролем во всех финансовых структурах, посредственной белой зарплатой и постоянным перемыванием косточек во всех СМИ и блогах.

Нырять в такое – желающих немного. Они пойдут на конкурс только тогда, когда будут понимать, что борьба будет иметь смысл и что в ней можно победить, и что на этой должности действительно можно сделать что-то хорошее для страны. Ну, и зарплаты должны быть, которые учитывают нашу реальность, но это уже отдельная тема.

И вот люди подаются на конкурс с международниками, и в результате выбирают нормального главу БЭБ, компетентного и без пятен на биографии.

Когда международники – плохая идея

И тут, конечно, каждый скажет, так, а давайте масштабируем. Директор БЭБ – это всего один человек, он же не сможет собственноручно все менять. Нам в БЭБ нужны тысячи нормальных людей. Пусть нам международники всех работников будут отбирать в БЭБ. Хорошая идея? Нет, это плохая идея.

Как ни странно, первым здесь против будет тот самый директор БЭБ, которого международники перед тем выбрали. Потому что ему только что нарезали работы с объемами "начать и умереть", а теперь говорят, что штат ему будет выбирать не он сам по своей стратегии и видению, которые победили в конкурсе, а какие-то другие люди. Ну, а мы мнение того директора теперь и слушать не будем, потому что он уже ПЕП, и о нем пишут разное в телеграмме, поэтому ушел он подальше. Мы здесь новую Украину строим, а он уже госслужащий, чего его слушать.

Есть и другие замечания относительно такого масштабирования. Набор сотрудников – это десятки конкурсов и тысячи кандидатов. Это пропасть работы. Она требует бросить все и жить Украиной. Возможно, даже на год переехать сюда из мирного Брюсселя под тревоги и бомбежки. Нырнуть под всю кучу нашей суровой реальности.

Желающих будет не так, чтобы много. Например, председатель РОК БЭБ Тарас Котов пытался агитировать международников сделать из БЭБ что-то приличное еще год назад, а очереди из зарубежных друзей не было. Такие конкурсы в таких количествах – это большая системная работа. Таких людей за границей будет намного сложнее найти, и намного сложнее обеспечить их включение в процесс.

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Сложно представить себе международника, который быстро разберется, кто кому в Подольской налоговой за что заносил и почему его брать на работу не надо. Пока он разберется, Подол – это город или район, его уже разнесут вдребезги в иностранных СМИ, а в англоязычном твиттере какие-то русские боты смешают с дерьмом. А он, вообще-то, еще как-то жить собирался в своих Европах и такого не ожидал.

Однако и это не последнее замечание. После того, как Кабмин или БЭБ напишут процедуру конкурса и выберут кадровые комиссии, тот самый украинский бизнес уже, скорее всего, не сможеть узнать по какой логике международники будут принимать решения. Бизнесу просто придется жить с их выбором, за который международники не будут отвечать, потому что они соберут чемоданы и уедут домой. Их задача выполнена.

Нужно привлечь представителей общественности

Украинскому бизнесу следует требовать в потоковых кадровых конкурсах правоохранительных органов и ЦОИВ со спецстатусом гражданского контроля через представителей общественности. Эти представители должны избираться через открытые электронные выборы. Потому что на те выборы представители украинского бизнеса смогут влиять.

Как человек, который принимал участие в таких голосованиях, могу вам сказать: для победы нужно иметь поддержку от антикоррупционеров, реформаторов и украинского бизнеса. Желательно выбить все три из трех. Но если у вас не будет хотя бы двух – шансы плохие.

Это доказано Шарием, кандидаты которого (популярные ведущие с каналов Медведчука) эпично проиграли выборы в РОК НАБУ. Не помогла ни популярность Шария, ни ботофермы. На эти выборы и на этих кандидатов вы можете влиять. Эти люди никуда из Украины не уедут и будут нести ответственность за собственные действия здесь. Их можно кенселить за плохую работу или коррупцию, их можно лишить поддержки.

Но сами по себе эти представители не могут ничего сделать. Им надо дать полномочия, и эти полномочия надо закрепить в соответствующем законе. Эти полномочия должны заключаться в том, чтобы входить в состав дисциплинарных и кадровых комиссий (не только на отбор, но и на повышение). Тогда каждый работник БЭБ будет знать, что за каждую погрешность его потянут на дисциплинарку (и могут уволить), а то и повышение не дадут.

Здесь, конечно, также нужен баланс. Не может гражданский контроль самостоятельно решать дисциплинарные вопросы. Даже самый честный директор БЭБ при такой нагрузке выйдет в окно. Гражданский контроль может решать вопросы инициирования дисциплинарного производства (но такое полномочие должен иметь и директор БЭБ), но не может иметь решающее влияние на результаты.

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То есть представители гражданского контроля должны быть в комиссии, но не могут иметь там большинство. Аналогично и с повышением. Конечно, вопрос кадрового отбора (хоть при переаттестации, хоть при наборе новых сотрудников) должен быть полностью публичным, возможно, даже онлайн-трансляцией. А вот привлекать международников к дисциплинарке вообще невозможно, потому что на таких комиссиях обычно нужно присутствовать лично и подписывать неразглашение.

Не панацея, но хорошее решение

Написать идеальный закон, который бы предусматривал все, невозможно. Но можно – и нужно – иметь постоянный гражданский контроль над правоохранительными органами. Привлечение международников – замечательная опция для разового участия в отборе на большие должности. Они не могут жить здесь и постоянно оперативно контролировать антикоррупционный процесс.

К тому же есть примеры, когда международники выбирали здесь главу органа, уезжали прочь, а председатель пускался берега. Пример – председатель САП Александр Клименко, который был избран при участии международников, которого мы все поддерживали, и я также поддерживал, а теперь он с Николаем Злочевским соглашение подписывает вопреки УПК. И ничего уже сделать нельзя.

Международники поехали, гражданского контроля в прокуратурах не бывает. И некому даже претензии предъявить, потому что международники свою работу сделали и сделали хорошо.

Соответственно, уважаемый украинский бизнес, который имеет проблемы от правоохранительных органов, обращаюсь к тебе:

в любом законе об избрании председателя влиятельного органа требуй решающего участия международников;

в любом законе о построении, перезагрузки, очистки, или что-либо такое, всегда требуй создания органов гражданского контроля, которые избираются на открытых электронных выборах. Требуй, чтобы такие органы контроля имели дисциплинарные и кадровые полномочия, закреплены в законе, требуй открытости конкурсов.

Представьте, если бы повышение налогового инспектора зависело от жалоб бизнеса – как бы инспекторы себя вели? Кажется, были бы немножко осторожнее, да? А как бы работала разблокировка налоговых накладных, если бы был орган, проверяющий деятельность комиссии по разблокировке и открывающий дисциплинарные производства? С таким подходом что-то могло бы и поменяться.

Это единственное, что в перспективе может хоть как-то защитить бизнес. Конечно, это не панацея, потому что, повторюсь, отсутствие культуры является решающим. Но культура – это вопрос воспитания, и гражданский контроль является одним из его механизмов.