США отклонили предложение Путина "прекратить огонь" и "заморозить войну" в Украине, – Reuters

Российский президент Владимир Путин посылал сигналы Вашингтону о "готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине". Однако американские партнеры отклонили это предложение после встречи с посредниками.

Журналисты Reuters отметили, что Путин посылал сигналы Соединенным Штатам как публично, так и приватно, через посредников. Однако американские партнеры отказались принимать решение об Украине без наших представителей.

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США отказали Путину в его предложении "прекратить огонь"

Журналисты, ссылаясь на слова трех российских источников, отметили, что в конце 2023 года в Турции состоялась встреча посредников из США и России относительно предложений Путина "прекратить огонь в Украине". По словам осведомленных собеседников, эти неофициальные контакты, инициированные Россией, очевидно, не дали каких-то существенных результатов.

В то же время чиновник из Соединенных Штатов утверждает, что ему ничего не известно о таких неофициальных контактах через посредников.

Кроме того, источники предоставили информацию, что якобы советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан должен был обсудить с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Однако, как утверждает российский источник, во время телефонного разговора в январе 2024 года Салливан сообщил Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не "прекращение огня в Украине без украинских представителей".

Американский чиновник отказался предоставить какие-либо подробности об этих вероятных звонках или подтвердить, состоялся ли разговор с Ушаковым.

Российские собеседники также утверждают, что Путин предлагал "заморозить конфликт на нынешнем уровне" и не желал отказываться от любой украинской территории, которая временно находится под российским контролем.

Переговоры не имели никакого результата

Высокопоставленный российский источник, проинформирован о переговорах в конце 2023 - 2024 годов, на условиях анонимности сообщил, что контакты с американцами в конце концов ни к чему не привели.

Другой российский собеседник, знакомый с этими контактами, утверждал, что американцы через посредников передали Москве свое нежелание обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины.

Третий источник, информированный о переговорах, заявил, что "с американцами все развалилось" и что США отказались оказывать давление на Украину.

В то же время один из собеседников из России выразил разочарование Соединенными Штатами, критикуя их нежелание подталкивать Украину к переговорам.

Путин сказал: "Я знал, что они ничего не сделают. Они подрубили корень контактов, на установление которых ушло два месяца",

– подчеркнул источник.

Еще один российский источник предположил, что США сомневаются в искренности Путина о прекращении огня, утверждая при этом, что российский диктатор "действительно готов обсуждать прекращение огня, но также готов воевать столько, сколько потребуется".

Российские собеседники теперь утверждают, что Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с Соединенными Штатами по этому вопросу и что война будет продолжаться.

Анонимный американский чиновник в Вашингтоне заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией через нераскрытые каналы, и подчеркнул, что Вашингтон последовательно воздерживается от исключения Украины из этого процесса.