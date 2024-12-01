"Путин вернется и разрушит нас полностью": Зеленский выступил против замораживания войны

Президент Зеленский не считает замораживание войны удачным решением. По его словам, если Украина не определит сильную позицию, то через несколько лет Россия снова может напасть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на совместной встрече с Председателем Европейского Совета с представителями украинских СМИ в Киеве 1 декабря.

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К переговорам с Россией должны быть привлечены страны ЕС и НАТО

В таком случае России понадобится всего несколько лет, чтобы снова осуществить агрессию против Украины.

Если будет замороженный конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2 – 3 – 5 лет ... Я не знаю... это зависит не от нас... Он вернется и разрушит нас полностью и полностью. Он попытается нас разрушить,

– отметил президент Зеленский.

Он добавил, что до начала переговоров позиции Украины должны быть укреплены поддержкой партнеров. Важнейшим в этом остается поставка оружия.

"Самое важное, что было в нашем плане победы – это пакет оружия, включая хорошую, достаточную цифру, о дальнобойных ракетах, различные моменты, которые были прописаны. Это было в нашем плане, которым мы поделились не только с американскими партнерами, но и с европейскими", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что перед началом переговорного процесса нужно иметь его "повестку дня". А еще отметил, что за столом переговоров, кроме Украины и России, должны быть страны-члены Евросоюза и НАТО, потому что наше государство видит себя "как часть системы безопасности в этих союзах"

Однако, по словам президента, самым тяжелым может быть вопрос о чем договариваться, если Москва не захочет мира.