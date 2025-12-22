Это риск, – международный юрист объяснил, отдаст ли Бельгия замороженные активы России

Россия подала иск против компании Euroclear на 230 миллиардов евро, чтобы вернуть замороженные активы. В Евросоюзе сообщили, что не будут возвращать эти деньги даже в долгосрочной перспективе.

Международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури заметил 24 Каналу, что с такой позицией Европы трудно не согласиться. Они должны действовать в рамках закона, но могут санкционировать российские активы.

Может ли Бельгия отдать активы России?

В США уже изменили закон, чтобы упростить конфискацию таких активов для поддержки Украины. Американцы и европейцы должны в дальнейшем использовать эти средства для помощи Киеву и давления на Россию.

Кремль теряет свои деньги, которые идут на поддержку Украины. Это могли бы делать поэтапно, – брать один миллиард долларов и еженедельно отдавать их Киеву. Путин будет наблюдать как деньги его страны используют для нужд украинцев.

Я думаю, что Брюссель имеет полномочия делать все, что он хочет в вопросе санкций. Хотя он должен делать это в сотрудничестве с другими членами ЕС, потому что это сложный вопрос, когда активы суверенной страны замораживают. Но, как правило их не конфискуют,

– подчеркнул международный юрист.

Но в конкретном случае они могут быть конфискованы как наказание за незаконное вторжение России. Именно Путин первым нарушил международное право. Это дает таким странам как Бельгия право забирать и удерживать активы.

Обратите внимание! В Бельгии хранится значительная часть российских активов, впрочем страна не готова передать эти средства Украине. Там опасаются судебных исков, поэтому хотят юридических обоснований для таких действий.

"Теперь, когда законы в Соединенных Штатах изменили, стало легче конфисковать их для поддержки Украины. Это можно сделать, соблюдая закон. Сомнения заключаются в том, что замораживание и конфискация активов могут заставить другие страны менее охотно инвестировать в Европу. Но это риск, который надо принять", – подчеркнул Дэвид Тафури.

Какова ситуация с российскими замороженными активами?