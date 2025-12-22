Это риск, – международный юрист объяснил, отдаст ли Бельгия замороженные активы России
- Россия подала иск против компании Euroclear на 230 миллиардов евро, стремясь вернуть замороженные активы, но Евросоюз отказывается их возвращать.
- США изменили законодательство для упрощения конфискации российских активов в поддержку Украины, хотя Бельгия опасается судебных исков и требует юридических обоснований для таких действий.
Россия подала иск против компании Euroclear на 230 миллиардов евро, чтобы вернуть замороженные активы. В Евросоюзе сообщили, что не будут возвращать эти деньги даже в долгосрочной перспективе.
Международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури заметил 24 Каналу, что с такой позицией Европы трудно не согласиться. Они должны действовать в рамках закона, но могут санкционировать российские активы.
Может ли Бельгия отдать активы России?
В США уже изменили закон, чтобы упростить конфискацию таких активов для поддержки Украины. Американцы и европейцы должны в дальнейшем использовать эти средства для помощи Киеву и давления на Россию.
Кремль теряет свои деньги, которые идут на поддержку Украины. Это могли бы делать поэтапно, – брать один миллиард долларов и еженедельно отдавать их Киеву. Путин будет наблюдать как деньги его страны используют для нужд украинцев.
Я думаю, что Брюссель имеет полномочия делать все, что он хочет в вопросе санкций. Хотя он должен делать это в сотрудничестве с другими членами ЕС, потому что это сложный вопрос, когда активы суверенной страны замораживают. Но, как правило их не конфискуют,
– подчеркнул международный юрист.
Но в конкретном случае они могут быть конфискованы как наказание за незаконное вторжение России. Именно Путин первым нарушил международное право. Это дает таким странам как Бельгия право забирать и удерживать активы.
Обратите внимание! В Бельгии хранится значительная часть российских активов, впрочем страна не готова передать эти средства Украине. Там опасаются судебных исков, поэтому хотят юридических обоснований для таких действий.
"Теперь, когда законы в Соединенных Штатах изменили, стало легче конфисковать их для поддержки Украины. Это можно сделать, соблюдая закон. Сомнения заключаются в том, что замораживание и конфискация активов могут заставить другие страны менее охотно инвестировать в Европу. Но это риск, который надо принять", – подчеркнул Дэвид Тафури.
Какова ситуация с российскими замороженными активами?
- Центробанк России планирует судиться с бельгийским депозитарием Euroclear из-за того, что он якобы незаконно удерживает их средства. Российский регулятор заявил, что будет требовать компенсации у европейских банков. Это стало ответом за попытки Европы использовать эти активы для помощи Украине.
- Сейчас в ЕС нашли альтернативу и предоставили Украине помощь на 90 миллиардов евро. Стоит заметить, что это кредит под 0%. Ранее в Европе хотели достичь кредитования под гарантию российских замороженных активов. Впрочем Бельгия выступила против.
- Украина настаивает, что замороженные активы россиян должны передать именно нашему государству. Их должны направить на репарации. Владимир Зеленский добавил, что Москва делает все, чтобы этому помешать, но средства ни в коем случае нельзя возвращать России.