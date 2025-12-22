Міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі зауважив 24 Каналу, що з такою позицією Європи важко не погодитися. Вони мають діяти у межах закону, але можуть санкціонувати російські активи.

Чи може Бельгія віддати активи Росії?

У США вже змінили закон, щоб спростити конфіскацію таких активів для підтримки України. Американці та європейці мають надалі використовувати ці кошти для допомоги Києву й тиску на Росію.

Кремль втрачає свої гроші, які йдуть на підтримку України. Це могли б робити поетапно, – брати один мільярд доларів і щотижня віддавати їх Києву. Путін спостерігатиме як гроші його країни використовують для потреб українців.

Я думаю, що Брюссель має повноваження робити все, що він хоче у питанні санкцій. Хоча він має робити це у співпраці з іншими членами ЄС, бо це складне питання, коли активи суверенної країни заморожують. Але, як правило їх не конфіскують,

– підкреслив міжнародний юрист.

Але в конкретному випадку вони можуть бути конфісковані як покарання за незаконне вторгнення Росії. Саме Путін першим порушив міжнародне право. Це дає таким країнам як Бельгія право забирати й утримувати активи.

Зверніть увагу! У Бельгії зберігається значна частина російських активів, втім країна не готова передати ці кошти Україні. Там побоюються судових позовів, тому хочуть юридичних обґрунтувань для таких дій.

"Тепер, коли закони у Сполучених Штатах змінили, стало легше конфіскувати їх для підтримки України. Це можна зробити, дотримуючись закону. Сумніви полягають у тому, що заморожування і конфіскація активів можуть змусити інші країни менш охоче інвестувати в Європу. Але це ризик, який треба прийняти", – наголосив Девід Тафурі.

Яка ситуація з російськими замороженими активами?