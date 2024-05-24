Прибыли от замороженных активов могут использовать для финансирования ОПК Украины, –источник
Евросоюз может закупать оружие и снаряды у украинской промышленности за доходы от замороженных активов России. Кроме того, эта военная помощь будет передана украинской армии.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Судьба замороженных средств
Евросоюз может направить средства из замороженных российских активов на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины. Высокопоставленный дипломат сказал, что такое предложение будут обсуждать министры иностранных дел и обороны во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.
Идея заключается в том, чтобы использовать эти средства не для возмещения странам-членам, а для предварительного финансирования немедленных закупок в Европе или за ее пределами, а также в Украине,
– сказал еврочиновник.
Источник говорит, что такая идея появилась после форума оборонной промышленности, который состоялся в Брюсселе в начале мая. Дипломат поделился, что украинская сторона настаивает, что имеет производственные мощности, а не хватает только финансирования.
"Мы посмотрим, как использовать часть доходов от активов России для непосредственной поддержки оборонной промышленности в Украине", – добавил собеседник.
Деньги России в ЕС
- Франция ранее сообщила, что она выступает за то, чтобы передать Украине доходы от замороженных российских денег. Министр финансов страны заявил, что они хотят мобилизовать эти активы лучше и быстрее в рамках международного права.
- В общем, такой вариант мог бы принести Украине дополнительных 50 миллиардов долларов. Это проценты от замороженных 300 миллиардов России. Предложение передать все деньги встретило сопротивление со стороны чиновников. Средства планируют предоставить именно на военные нужды государства.
- Еврокомиссия прогнозирует, что Украина получит выплаты из замороженных активов уже в июле – с выплатами дважды в год. По данным Еврокомиссии, речь идет о 2,5 – 3 миллиардах евро.