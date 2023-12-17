Это не деньги Путина: почему Украина не может получить замороженные российские активы

Продолжается обсуждение передачи Украины доходов от замороженных активов российского центрального банка. Наша страна действительно сторона, которая пострадала от агрессии, однако вопрос замороженных активов находится не в политической плоскости.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что речь идет о принципах управления и функционирования правовой системы, которые уже сформировались в разных странах. Еще когда имущество стало формой права собственности, уже тогда были условия для его передачи или распоряжения.

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Почему Украина не может получить эти средства

Когда мы говорим о таком механизме как конфискация, то он является следствием противоправного поведения юридического или физического лица. Правовая система Европейского Союза эволюционировала, чтобы зафиксировать невозможность безосновательно изымать определенные объекты собственности. Это было закреплено в соответствующих документах.

Что касается активов центробанка, то следует понимать, что он является государственным учреждением и осуществляет управление суверенным имуществом страны. Эти замороженные 300 миллиардов принадлежат не Путину, а народу России. А уже управление этим имуществом осуществляет такой институт как центробанк,

– рассказал Андрей Вигиринский.

Следовательно возникает вопрос, можно ли наказать народ, избравший правителей, которые реализуют позорную политику, именно путем заморозки средств. То есть активы сейчас не изъяты, но российские власти лишены возможности ими оперировать. Но если говорится о том, чтобы вообще лишить народ этой собственности, то в конкретном случае такой формулы не существует.

Можно привести исторические примеры, когда во время капитуляции по итогам Второй мировой войны страны в рамках определенных мирных конференций договаривались о том, как победившая сторона компенсирует расходы. Однако по состоянию на сегодняшний день такой ситуации мы не достигли,

– заметил политолог.

Возможна ли национализация активов

Когда мы говорим об изъятии имущества, осуществляемого через государственные механизмы, то, например, Германия национализировала часть активов, которые принадлежали России. Но это произошло из-за того, что они входили в критическую инфраструктуру. Его национализировали в пользу страны, но с последующими судебными процессами относительно того, нужно ли платить компенсацию субъекту, которому это имущество принадлежало.

В Украине также существует механизм национализации в отношении наших активов, то есть тех, которые зарегистрированы на территории Украины. Эти механизмы предусматривают компенсацию владельцам после завершения режима военного положения,

– подчеркнул Вигиринский.

Санкции в виде конфискации без выплат владельцу и всех других условий – нет. Это не потому, что такой механизм не хотят ввести, а потому, что по самой своей сути он спорен. Ведь в дальнейшем приведет к судебным процессам, в которых можно проиграть. Следовательно, правительства стран будут вынуждены платить компенсации стороне, у которой это имущество изъяли.

Европейцы не находятся перед такими угрозами, как украинцы, для того чтобы сейчас "ломать" свою правовую систему. Поэтому это не политический вопрос. Он прежде касается того, что мы называем организацией жизни общества,

– подчеркнул политолог.

По его словам, все мы будем еще долго обсуждать этот вопрос, но страны и их органы власти действуют в рамках системы права. Если эта система не предусматривает механизмов безосновательного изъятия собственности народа другой страны, то эти принципы никто не будет менять.

Что известно о передаче Украине замороженных российских активов