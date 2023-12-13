Пока мы видим противодействие тому, чтобы передать эти средства Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, добавив, что на самом деле для Европы это может обернуться серьезными вызовами.

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Почему эти средства не выделяют Украине

Арестованные средства российского Центробанка должны быть конфискованы и переданы Украине для последующего восстановления. Но у нас есть позиция Европейского центрального банка, который считает, что подобные решения станут элементом нестабильности и приведут к негативному давлению на евро.

Я не могу с этим согласиться, Хочу напомнить, что Украина является официальным кандидатом в члены Европейского Союза, то есть все восстановление будет идти в рамках нашей евроинтеграции как будущего полноправного члена ЕС,

– подчеркнул Игорь Чаленко

Европейский центральный банк должен рассматривать этот вопрос с точки зрения перспективы. Чем дольше средства не будут использовать для восстановления Украины, тем это будет дороже. Даже если не учитывать новые удары по инфраструктуре или жилому комплексу, то это произойдет из-за инфляции, удорожания строительной продукции, роста оплаты в соответствующем секторе.

Для самого евросообщества важно принимать взвешенные, правильные и оперативные решения. Поэтому то, что этого не делают сейчас – неправильная позиция, которая тормозит процесс,

– добавил политолог.

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