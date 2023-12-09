"Кибер Сопротивление" выложило в соцсети отчет, который Росгвардия получила от СОБР. В 2023 году с 20 апреля по 24 мая российские силовики тестировали модульные пистолеты МПЛ и МПЛ-1 калибра 9-мм.
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Что показали тесты
У оккупантов начались проблемы уже на этапе установки лазерного целеуказателя и фонарика на МПЛ и МПЛ-1. Они плотно не фиксировались в крайнем заднем положении, что отрицательно сказывалось на точности пистолетов.
Коллиматоры, находящиеся на вооружении у "СОБР", тоже нормально не устанавливались на это оружие, потому что точки для закрепления на затворе оказались не универсальными. Силовики попытались установить коллиматор Holosun через переходник, но его прицел перекрыл мушку и целик. Это сразу лишает возможности вести огонь при проблемах с коллиматором.
Также выяснилось, что после 20 выстрелов у этих моделей раскручиваются болты, фиксирующие верхнюю часть крепежной системы MOS. Тестировщики заявили, что эта неисправность постоянна, и она может привести к потере деталей.
При стрельбе с установленным глушителем и коллиматором пороховые газы попадают на переднюю часть оптического прибора и загрязняют объектив. Тактическая кобура к МПЛ оказалась громоздкой. Кроме этого оккупанты пожаловались на недостаточную информативность индикаторных отверстий на магазине.
А еще у этих моделей есть проблемы с безопасностью. Их можно неправильно собрать без установки предохранителя, у которого еще и недостаточно тугая пружина. Сам предохранитель можно снять с пистолета без полной разборки оружия. При этом возможность вести огонь все равно останется.
Фрагменты из отчета СОБР / Фото "Кибер Сопротивления"
Как отреагировали украинские хакеры
Киберактивисты прокомментировали российские документы.
Концерн "Калашников" хотел сделать GLOCK, а получилось, как обычно. И это не наше мнение, а отзывы росгвардейцев,
– говорится в сообщении.
Члены "Кибер Сопротивления" отметили, что концерн "Калашников" без Хуго Шмайсера и под действием антироссийских санкций не в состоянии наладить производство качественных пистолетов.
Другие успехи наших хакеров
- Не так давно киберактивисты взломали базу данных саммита "Россия – Африка 2023", который проходил в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Файлы показали, что Владимир Путин лично руководил подготовкой к мероприятию и начал это делать после полномасштабной российской агрессии.
- Ранее "Кибер Сопротивление" узнало данные российского полковника Григория Зана, руководившего штабом 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии. Этот захватчик во время временной оккупации Херсона разгонял мирные митинги и пытал местных жителей.
- Напомним, наши хакеры получили тайные служебные документы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады. В них указаны имена, должности и звания тысяч оккупантов и данные о времени и порядке их перемещения на территорию Украины.