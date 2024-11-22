Единственный вариант: как Европа будет действовать, если США сократят помощь Украине

Существуют опасения, что после прихода к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты могут сократить помощь Украине. Зато прогнозируется, что свою поддержку усилит Европа.

Главным рычагом влияния европейцев может стать использование замороженных активов россиян. Об этом 24 Каналу рассказал гендиректор Hermitage Capital Management, зарубежный враг Путина номер 1 Уильям Браудер, добавив, что это произойдет, если американцы откажутся помогать.

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Единственный вариант, чтобы предотвратить катастрофу

Если в США не захотят финансировать Украину, тогда будет потеряна половина всей военной помощи. Сейчас европейцы не имеют финансовой возможности удвоить военную поддержку Киева. Причина этого – ограниченные бюджеты и экономические проблемы внутри их стран.

Если Украина упадет, то миллионы украинских беженцев разъедутся по Германии, Франции, Великобритании и другим государствам. Тогда появится дополнительный вызов, что Путин может напасть на страны Балтии. Это приведет к катастрофической ситуации, в которой будет решаться судьба НАТО.

Путь к решению этой проблемы очень прост – это конфискация 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. Я продвигал этот вопрос среди английских законодателей, а также в Европе и других странах. Если это будет сделано, то можно предотвратить катастрофический сценарий,

– подчеркнул Уильям Браудер.

Уже есть решение стран "Большой семерки" направить доходы от замороженных активов на поддержку Украины в виде кредита. Но этого будет недостаточно, если США перестанут поддерживать Украину. Союзникам нужно не бояться конфисковать всю сумму, ведь только процентов от нее не хватит.

"Расходы для Европы будут невероятно большими, если придется размещать на своих территориях украинских беженцев и делать еще много чего. Итак, мне кажется, это единственный правдоподобный вариант для предотвращения катастрофы", – подытожил Уильям Браудер.