Украине крайне необходимы замороженные активы России: Сибига назвал сумму убытков от войны

Ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, уже превышает сотни миллиардов долларов. Поэтому Киев настаивает на необходимости принять решение об использовании замороженных российских активов.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига в ходе брифинга подчеркнул, что эти средства могут стать одним из ключевых ресурсов для укрепления Украины.

Почему Украине нужны замороженные активы России?

Сибига заявил, что масштаб ущерба, нанесенного Россией, требует совместного ответа Украины и ее международных партнеров.

Это справедливо. Ведь, по оценкам Всемирного банка, на сегодняшний день ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 миллиардов долларов. Одному государству сложно с этим справиться. И тем более эта война не об Украине,

– сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров не только для восстановления разрушенной инфраструктуры, но и для обеспечения устойчивости и макрофинансовой стабильности государства.

Сибига считает, что одним из ключевых направлений помощи Украине должно стать прямое использование замороженных российских средств. По его словам, такие активы могут существенно укрепить Украину и стать дополнительным ресурсом для противостояния российской агрессии.

Замороженные активы – это одно из тех фундаментальных направлений, которое может существенно укрепить нас за счет прямого использования российских средств,

– заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Сибига подчеркнул, что Украина намерена активно обсуждать этот вопрос с партнерами в европейских столицах. В то же время Киев хочет поднимать тему использования российских активов не только на европейском уровне, но и в более широком контексте.

Дипломат также подчеркнул, что Украина фактически защищает не только собственную территорию, но и безопасность и свободу всей Европы. По его словам, самой высокой ценой этой борьбы являются жизни украинских военных. Именно поэтому, по мнению Сибиги, поддержка партнеров остается необходимой для сохранения устойчивости Украины и продолжения борьбы против российской агрессии.

Напомним, в прошлом году Евросоюз после длительных споров не смог договориться о предоставлении Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов. Категорически против такого решения выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который опасался, что его стране придется отвечать за возврат российских средств, хранящихся в Брюсселе.

Однако против использования активов выступили Болгария, Франция, Италия и Мальта, а Европейский центральный банк предупреждал о риске потери доверия других государств к европейской финансовой системе.

В итоге лидеры ЕС согласовали для Украины пакет помощи в размере 90 миллиардов евро на два года, не используя для этого замороженные российские средства. В то же время Евросоюз решил оставить активы России замороженными на неопределенный срок, а Еврокомиссия не отозвала предложение об их использовании, а лишь отложила его.