Противоречит международному праву, – Макрон сказал, что нельзя взять замороженные активы России

Эммануэль Макрон заявил, что страны не могут забрать полностью российские активы и потратить их на нужды или компенсации. Ведь это противоречит международному праву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Франции во время встречи с Дональдом Трампом, которую транслирует издание Amaravati Today.

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Что сказал Макрон о замороженных активах России

Говоря о замороженных российских активах Эммануэль Макрон отметил, что французская сторона уже использовала их, чтобы обеспечить именно те кредиты, о которых договорились с G7. Это является частью санкций против России.

Поэтому это (использование российских замороженных активов – 24 Канал) будет зависеть от дальнейших действий в ходе дискуссий, но, очевидно, мы уважаем международное право. Сейчас это просто замороженные активы,

– объяснил французский президент.

Он отметил, что можно забрать доходы от замороженных активов, но нельзя забрать сами активы, поскольку это противоречит международному праву.

"Вы забираете доходы во время войны, но сохраняете активы, и это (размораживание активов – 24 Канал) является частью переговоров в конце войны (в Украине – 24 Канал). Потому что, я имею в виду, эта война стоила нам всем больших денег. И это ответственность России, потому что агрессор – Россия", – резюмировал Макрон.

К слову, Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности для Украины. В рамках этого Франция и Великобритания подготовили совместный план.