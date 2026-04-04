Синоптики Укргидрометцентра установили І уровень опасности (желтый).
Когда резко изменится температура?
В ночь на 6 апреля в Украине ожидается резкое похолодание в отдельных регионах. Синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы в пределах 0 – 3 градусов мороза.
Речь идет прежде всего о восточных областях страны, где погодные условия могут представлять опасность для сельского хозяйства и ранних посевов. В частности, заморозки прогнозируют в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В связи с этим объявлен І уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия могут быть потенциально опасными для отдельных видов деятельности, в частности в аграрном секторе.
Чи прийде в Україну сніг з Європи?
В Україні наразі не очікується суттєвого похолодання зі снігом, попри те, що в окремих країнах Європи нещодавно зафіксували снігопади. Синоптик Іван Семиліт пояснює, що погодні процеси, які формують кліматичну ситуацію, наразі розвиваються по-іншому.
Фахівці зазначають, що ключову роль відіграє напрям переміщення повітряних мас.
Здебільшого це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах, і куди вони будуть рухатись надалі, – пояснює синоптик.
За його словами, нині в Україні переважає тепліша повітряна маса, яка не сприяє формуванню снігопадів. Водночас певні зимові опади все ж можливі, але лише локально. У більшості ж регіонів країни очікується дощова погода. Це пов’язано з тим, що атмосферні фронти приносять вологу переважно з південних напрямків.
Він додає, що поточні синоптичні процеси не пов’язані з тими регіонами Європи, де зараз фіксують снігопади. Таким чином, найближчим часом українцям варто готуватися радше до дощової, ніж зимової погоди, за винятком гірських районів.
Какие области в ближайшие часы накроет еще и гроза?
В субботу, 4 апреля, в нескольких регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, шквальный ветер и другие опасные метеорологические явления, которые могут привести к осложнению ситуации в энергетике и на дорогах.
В частности, грозу прогнозируют в Ровенской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях. Синоптики призывают граждан быть осторожными во время непогоды: избегать пребывания под деревьями, не парковать автомобили возле рекламных щитов и линий электропередач, а также следить за обновлениями прогнозов.