Синоптики Укргидрометцентра установили І уровень опасности (желтый).

Когда резко изменится температура?

В ночь на 6 апреля в Украине ожидается резкое похолодание в отдельных регионах. Синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы в пределах 0 – 3 градусов мороза.

Речь идет прежде всего о восточных областях страны, где погодные условия могут представлять опасность для сельского хозяйства и ранних посевов. В частности, заморозки прогнозируют в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В связи с этим объявлен І уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия могут быть потенциально опасными для отдельных видов деятельности, в частности в аграрном секторе.

Чи прийде в Україну сніг з Європи?

В Україні наразі не очікується суттєвого похолодання зі снігом, попри те, що в окремих країнах Європи нещодавно зафіксували снігопади. Синоптик Іван Семиліт пояснює, що погодні процеси, які формують кліматичну ситуацію, наразі розвиваються по-іншому.

Фахівці зазначають, що ключову роль відіграє напрям переміщення повітряних мас.

Здебільшого це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах, і куди вони будуть рухатись надалі, – пояснює синоптик.

За його словами, нині в Україні переважає тепліша повітряна маса, яка не сприяє формуванню снігопадів. Водночас певні зимові опади все ж можливі, але лише локально. У більшості ж регіонів країни очікується дощова погода. Це пов’язано з тим, що атмосферні фронти приносять вологу переважно з південних напрямків.

Він додає, що поточні синоптичні процеси не пов’язані з тими регіонами Європи, де зараз фіксують снігопади. Таким чином, найближчим часом українцям варто готуватися радше до дощової, ніж зимової погоди, за винятком гірських районів.

Какие области в ближайшие часы накроет еще и гроза?