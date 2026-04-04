Синоптики Укргідрометцентру встановили І рівень небезпечності (жовтий).

Дивіться також Заморозки повертаються в Україну: синоптик розповів, коли чекати холоду

Коли різко зміниться температура?

У ніч на 6 квітня в Україні очікується різке похолодання в окремих регіонах. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту в межах 0 – 3 градусів морозу.

Йдеться насамперед про східні області країни, де погодні умови можуть становити небезпеку для сільського господарства та ранніх посівів. Зокрема, заморозки прогнозують у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для окремих видів діяльності, зокрема в аграрному секторі.

Чи прийде в Україну сніг з Європи?

В Україні наразі не очікується суттєвого похолодання зі снігом, попри те, що в окремих країнах Європи нещодавно зафіксували снігопади. Синоптик Іван Семиліт пояснює, що погодні процеси, які формують кліматичну ситуацію, наразі розвиваються по-іншому.

Фахівці зазначають, що ключову роль відіграє напрям переміщення повітряних мас.

Здебільшого це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах, і куди вони будуть рухатись надалі, – пояснює синоптик.

За його словами, нині в Україні переважає тепліша повітряна маса, яка не сприяє формуванню снігопадів. Водночас певні зимові опади все ж можливі, але лише локально. У більшості ж регіонів країни очікується дощова погода. Це пов’язано з тим, що атмосферні фронти приносять вологу переважно з південних напрямків.

Він додає, що поточні синоптичні процеси не пов’язані з тими регіонами Європи, де зараз фіксують снігопади. Таким чином, найближчим часом українцям варто готуватися радше до дощової, ніж зимової погоди, за винятком гірських районів.

Які області у найближчі години накриє ще й гроза?