Заморозки и снег в Украине: когда, в каких областях и сколько еще дней будут

На этой неделе в Украине снова ударят заморозки. Более того, местами ожидается снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда будут заморозки и снег в Украине

В течение второй декады мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода. Температура может быть ниже нормы на 4 – 8 градусов.

Метеоролог объяснил, что все из-за развития циклонической деятельности, а также на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы.

В понедельник, 12 мая, в Карпатах и на Прикарпатье местами будут значительные осадки в виде дождя, в высокогорье с мокрым снегом. Ночью в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – -3 градуса.

Заморозки на Западе и Севере снова ожидаются и во вторник и среду, 13 – 14 мая. В четверг, 15 мая, в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

На пятницу метеоролог пока не прогнозирует ни заморозков, ни снега. В центральных и северных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град.

В субботу, 17 мая, снова заморозки на Западе. Интенсивность 0 – -3 градуса. В воскресенье ,18 мая, уже, вероятно, без минусов. Снег также не ожидается, но в части Украины будут идти значительные дожди.

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