Заморозки не отступают: синоптики предупредили об опасности для регионов Украины
- В Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе, объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.
- Заморозки прогнозируются в западных, северных областях, а также Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, что может навредить растениям.
В ближайшие ночи в Украине ожидаются заморозки как на почве, так и в воздухе. Из-за этого синоптики объявили сразу желтый и оранжевый уровни опасности.
В некоторых регионах Украины будет до минус трех градусов. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В каких областях прогнозируют заморозки?
В Украине в ближайшие ночи сохранится холодная погода с заморозками. По данным синоптиков, в ночь на 11, 12 и 13 апреля температура на поверхности почвы будет 0... -3 градусов, в связи с чем объявлен І уровень опасности – желтый. В то же время в ряде регионов ожидаются заморозки и в воздухе. В частности, речь идет о западных, северных областях, а также Винницкой и Черкасской областях.
В ночь на 11 апреля такие погодные условия прогнозируют также в Николаевской и Одесской областях, а 12 апреля – в Харьковской. В этих регионах объявлен II уровень опасности – оранжевый.
Синоптики прогнозируют заморозки в регионах Украины / Карты Укргидрометцентра
Важно! Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия: они могут влиять на людей, инфраструктуру и окружающую среду, поэтому стоит быть внимательными и следить за прогнозами. Оранжевый уровень свидетельствует об уже реальной угрозе. В таких условиях рекомендуется быть максимально осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице.
Синоптики предупреждают, что заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям.
Обратите внимание! В интервью 24 Каналу Иван Семилит, представитель Укргидрометцентра, рассказал, что в апреле в Украине ожидаются неустойчивые погодные условия с колебанием температуры от -3 до +20 градусов. Сильное похолодание продлится примерно до 10 апреля. Затем тепло будет медленно возвращаться.
Какая будет погода в ближайшее время?
На Пасху, 12 апреля, в южных, восточных областях и на Закарпатье температура повысится до +15 градусов. 11 апреля в тех же регионах ожидается температура до +13 градусов.
С 10 по 12 апреля в Украине ожидаются дожди и мокрый снег, исключением станут лишь западные области. В ночные и утренние часы 11 и 12 апреля местами возможен туман, также ожидаются заморозки.
Важно, что в Украине в ближайшие дни не ожидается сильного усиления ветра, скорость которого будет колебаться в пределах 5 – 10 метров в секунду. Возможно образование туманов в некоторых регионах в течение ближайших трех суток, что является типичным явлением для весны.