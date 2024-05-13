Температура до -5 градусов: в каких областях будут заморозки

В Украине снова ожидаются заморозки. Кое-где температура на поверхности почвы будет опускаться до -5 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что похолодание в мае будет ориентировочно до середины месяца, а дальше температура постепенно начнет повышаться. Уже с 15 мая отметки термометра снова достигнут +22 градусов.

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Заморозки в Украине

Метеорологи предупреждают, что 14 мая в Украину снова возвращаются заморозки. Ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтом.

Где прогнозируют заморозки 14 мая 2024 года / карта Укргидрометцентра

Какой будет погода 14 мая

Синоптики ожидают, что 14 мая облачно с прояснениями будет в южной части, на Кировоградщине и Днепропетровщине. Именно там возможны кратковременные дожди, а в Запорожской области осадки местами значительные. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов тепла, в южной части +5...+10 градусов тепла. Днем в Украине +11...+16 градусов, на Закарпатье +17...+22 градусов, а в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +7...+12 градусов тепла.