Температура до -5 градусов: в каких областях будут заморозки
Источник:Укргидрометцентр
В Украине снова ожидаются заморозки. Кое-где температура на поверхности почвы будет опускаться до -5 градусов.
Ранее синоптики отмечали, что похолодание в мае будет ориентировочно до середины месяца, а дальше температура постепенно начнет повышаться. Уже с 15 мая отметки термометра снова достигнут +22 градусов.
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Заморозки в Украине
Метеорологи предупреждают, что 14 мая в Украину снова возвращаются заморозки. Ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтом.
Где прогнозируют заморозки 14 мая 2024 года / карта Укргидрометцентра
Какой будет погода 14 мая
Синоптики ожидают, что 14 мая облачно с прояснениями будет в южной части, на Кировоградщине и Днепропетровщине. Именно там возможны кратковременные дожди, а в Запорожской области осадки местами значительные. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем в Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +1...+6 градусов тепла, в южной части +5...+10 градусов тепла. Днем в Украине +11...+16 градусов, на Закарпатье +17...+22 градусов, а в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +7...+12 градусов тепла.