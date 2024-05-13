Раніше синоптики зазначали, що похолодання у травні буде орієнтовно до середини місяця, а далі температура поступово почне підвищуватися. Вже з 15 травня позначки термометра знову сягнуть +22 градусів.

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Заморозки в Україні

Метеорологи попереджають, що 14 травня в Україну знову повертаються заморозки. Вночі у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 градусів. Повідомляється про І рівень небезпечності, жовтий.

Де прогнозують заморозки 14 травня 2024 року / карта Укргідрометцентру

Якою буде погода 14 травня

Синоптики очікують, що 14 травня хмарно з проясненнями буде у південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Саме там можливі короткочасні дощі, а у Запорізькій області опади місцями значні. На решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде +1...+6 градусів тепла, у південній частині +5...+10 градусів тепла. Вдень в Україні +11...+16 градусів, на Закарпатті +17...+22 градусів, а в Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень +7...+12 градусів тепла.