Где и когда прогнозируют заморозки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Часть Украины снова накроет волна заморозков. Температура опустится до -3.
Синоптики предупреждают, что заморозки накроют Восток Украины. Произойдет это ночью 23 октября.
Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура воздуха опустится до 0 – -3. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Будьте осторожны и доставайте уже те шарфики и пуховики️,
– беспокоятся о жителях Востока в ГСЧС.
Заморозки в Украине / Карта Укргидрометцентра
Сильного потепления в Украине в течение следующих нескольких дней не будет, температура будет удерживаться примерно на том же уровне. Лишь в нескольких областях местами пригреет до 16 градусов.