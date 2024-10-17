Во Львове и на Прикарпатье – первые заморозки: невероятные фото

На 17 октября синоптики прогнозировали заморозки на Западе и Севере Украины. В этих регионах украинцы делают фото и видео первых зимних явлений. 24 Канал собрал их.

В Укргидрометцентре говорят, что 18 – 19 октября будут сильные заморозки. Они охватят большинство областей Украины.

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На Западе Украины заморозки

На подъезде ко Львову и в самом Львове сильный туман, будьте внимательны и осторожны за рулем,

– написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Изморозь на машинах / Фото Игоря Зинкевича

Видео, выложенное депутатом, поражает: машины едут как в молоке, потому что из-за тумана плохо видно дорогу.

Во Львове и пригороде сильный туман: смотрите видео

Некоторые пользователи сети продемонстрировали, что не были готовы к заморозкам, хотя синоптики и предупреждали о них заранее.

Мужчина чистит машину банковской карточкой: смотрите видео

Важно! Будьте осмотрительны на дорогах и следите за прогнозом погоды! Это может спасти вам и другим людям жизнь!

Камеры корреспондентов 24 Канала также поймали иней.

Георгины уже будто покрыты снегом / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

Осенне-зимние листья удивительно красивы / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

Зима понемногу приближается / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

Интересно, что погода в этом году такая, что рядом с инеем можно увидеть и вполне зеленые листья.



Большинство деревьев еще зеленые / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал



Иней на траве / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал