В нескольких областях Украины прогнозируют заморозки: где их ожидать

В части регионов Украины снова прогнозируют заморозки. Так, там на поверхности почвы ожидается до -3 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Синоптики прогнозируют, что в ряде регионов ночью 13 мая ожидаются заморозки. В частности, речь идет о западных и Винницкой области.

Там на поверхности почвы заморозки 0 – 3 градуса. В Укргидрометцентре предупреждают о I уровне опасности, желтый.



Заморозки в Украине 13 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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К слову, в соответствии с прогнозам синоптиков, 13 – 14 мая в Украине ночью преимущественно будет без осадков, днем небольшие дожди. В четверг, 15 мая, в западных областях умеренные, в северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие дожди, на остальной территории без осадков.