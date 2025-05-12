Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки в Україні

Синоптики прогнозують, що в низці регіонів вночі 13 травня очікуються заморозки. Зокрема, ідеться про західні та Вінницьку області.

Там на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3 градуси. В Укргідрометцентрі попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.



Заморозки в Україні 13 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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До слова, відповідно до прогнозів синоптиків, 13 – 14 травня в Україні вночі переважно буде без опадів, вдень невеликі дощі. В четвер, 15 травня, у західних областях помірні, у північних, вдень і в більшості центральних областей невеликі дощі, на решті території без опадів.