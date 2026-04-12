На Украину надвигаются заморозки: каких регионов это касается
12 апреля, 15:41
На Украину надвигаются заморозки: каких регионов это касается

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На ночь 13 апреля в Украине прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса с І уровнем опасности в ряде регионов.
  • В западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях заморозки в воздухе будут 0 – 3 градуса со ІІ уровнем опасности.

Ночью 13 апреля в Украине прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса. Объявлены І и ІІ уровни опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Где в Украине будут заморозки?

Ночью 13 апреля в ряде регионов Украины прогнозируют заморозки от 0 до 3 градусов. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

В то же время в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях заморозки в воздухе будут 0 – 3 градуса. Для этих регионов объявлен II уровень опасности.

Сильные заморозки могут продержаться несколько дней

  • Синоптики предупреждают о заморозках в Украине с 12 до 16 апреля, в частности ночью ожидаем до 5 градусов мороза в отдельных областях.

  • Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности для нескольких регионов из-за рисков для сельского хозяйства.