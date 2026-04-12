Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Де в Україні будуть заморозки?
Вночі 13 квітня у низці регіонів України прогнозують заморозки від 0 до 3 градусів. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Водночас у західних, північних областях, Вінницькій, Черкаській і Харківській областях заморозки в повітрі будуть 0 – 3 градуси. Для цих регіонів оголошено ІІ рівень небезпечності.
Сильні заморозки можуть протриматися кілька днів
Синоптики попереджають про заморозки в Україні з 12 до 16 квітня, зокрема вночі очікуємо до 5 градусів морозу в окремих областях.
Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки для кількох регіонів через ризики для сільського господарства.