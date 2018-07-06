"Занимайтесь любовью, а не войной": легендарные поцелуи, которые изменили ход истории

6 июля в мире отмечают День поцелуев. Его даже утвердила ООН как международный праздник еще 20 лет назад. Сегодня же они могут изменять ход истории и становиться символами мира.

Именно так закончилась Вторая мировая война. 14 августа 1945 года капитуляцию Японии праздновали на улицах Нью-Йорка.

Читайте также: День поцелуев: Топ-7 самых скандальных поцелуев звезд шоу-бизнеса

На Times Square один моряк неожиданно обнял и поцеловал незнакомку – медсестру в белом халате. Этот трогательный момент зафиксировал фотограф Альфред Эйзенштадт, его фотография облетела весь мир и стала легендой.



Моряк неожиданно обнял и поцеловал незнакомку

Особое место в истории занял так называемый "братский поцелуй" – в обе щеки, а потом в губы. Это про поцелуй секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с немецким коллегой Эрихом Хонеккером на Берлинской стене изобразил художник Дмитрий Врубель.



Леонид Брежнев и Эрихом Хонеккером

Настоящим скандалом стал поцелуй Мадонны и Бритни Спирс прямо на сцене. Поп-дивы шокировали публику во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 2003 году.



Мадонна и Бритни Спирс



А эту пару в 2011 году канадский фотограф Ричард Лем запечатлел во время погромов, которые устроили хоккейные фаны в Ванкувере. Влюбленные не обращали внимания на хаос, лежали на асфальте и целовались. "Занимайтесь любовью, а не войной" – под таким лозунгом распространили фото ведущие СМИ. Правда, оказалось, что с ног молодых людей сбили спецназовцы, а не страсть.



Занимайтесь любовью, а не войной

А вот самый длинный поцелуй в мире. Он длился 58 часов, 35 минут и 58 секунд. Столько на конкурсе в 2013 году продержалось супруги из Таиланда.



Самый долгий поцелуй в мире

Пара попала в книгу рекордов Гиннесса. За победу они получили более трех тысяч долларов и бриллиантовые кольца.



Найдовший поцілунок у світі

Пара потрапила до книги рекордів Гіннесса. За перемогу вони отримали понад три тисячі доларів і діамантові обручки.