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"Займайтесь коханням, а не війною": легендарні поцілунки, які змінили хід історії

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6 липня у світі відзначають День поцілунків. Навіть ООН затвердила його , як міжнародне свято ще 20 років тому. Сьогодні ж вони можуть змінювати хід історії та ставати символами миру.

Саме так закінчилася Друга світова війна. 14 серпня 1945 року капітуляцію Японії святкували на вулицях Нью-Йорка.

Читайте також: День поцілунків: Топ-7 найскандальніших поцілунків зірок шоу-бізнесу

На Times Square один моряк несподівано обійняв і поцілував незнайомку – медсестру у білому халаті. Цей зворушливий момент зафіксував фотограф Альфред Ейзенштадт, його світлина облетіла весь світ і стала легендою.


Моряк несподівано обійняв і поцілував незнайомку

Особливе місце в історії зайняв так званий "братерський поцілунок" – в обидві щоки, а потім у губи. Це про поцілунок секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва з німецьким колегою Еріхом Гонеккером на Берлінській стіні зобразив художник Дмитро Врубель.


Леонід Брежнєв і Еріхом Гонеккер

Справжнім скандалом став поцілунок Мадонни та Брітні Спірс просто на сцені. Поп-діви шокували публіку під час церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у 2003 році.

 
Мадонна та Брітні Спірс

А цю пару у 2011 році канадський фотограф Річард Лем зазняв під час погромів, які влаштували хокейні фани у Ванкувері. Закохані не зважали на хаос, лежали на асфальті та цілувалися. "Займайтесь коханням, а не війною" – під таким гаслом поширили фото провідні ЗМІ. Щоправда, виявилося, що з ніг молодих людей збили спецназівці, а не пристрасть.


Займайтесь коханням, а не війною

А ось найдовший поцілунок у світі. Він тривав 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд. Стільки на конкурсі у 2013 році протрималося подружжя з Таїланду.


Найдовший поцілунок у світі

Пара потрапила до книги рекордів Гіннесса. За перемогу вони отримали понад три тисячі доларів і діамантові обручки.

Теги: Новини України Мадонна Брітні Спірс СРСР Історія
Джерело: 24 канал
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