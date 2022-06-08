Занималась эвакуацией детей-сирот: в Мариуполе вместе с семьей погибла Наталья Красильникова

Российские кафиры унесли жизни тысяч замечательных мирных украинцев. В попытке захватить Украину враг готов убивать всех, кто станет на его пути.

Российские кафиры практически уничтожили Мариуполь. Сейчас они пытаются уничтожить все доказательства своих преступлений, но уйти от ответственности им не удастся – Украина привлечет к ответственности каждого российского оккупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Родственники просят вывезти людей из Северодонецка, но эвакуация уже невозможна, - Гайдай

Печальное известие из Мариуполя

К сожалению, стало известно о гибели руководителя управления "Служба по делам детей" Натальи Красильниковой. Это был человек с большим и добрым сердцем, который делал все для того, чтобы найти детей-сирот родителей. Заботиться о детях она продолжала и во время войны.

Рискуя собой, она спасала детей из-под бешеных обстрелов российских оккупантов, занималась эвакуацией детей-сирот и детишек, которые воспитывались в домах семейного типа.

К сожалению, однажды произошла ужасная трагедия. Российский снаряд попал прямо в ее дом. Наталья погибла вместе со всей семьей – мужем и дочерями, Ангелиной и Ренатой.



Завалы дома уже разобрали, но узнать тела невозможно. Родственники хотели забрать вещи Натали из квартиры, но российские кафиры не позволили этого сделать. Преступники-россияне заявили, что эти мародеры. Это цинизм самого высокого сорта, на который способны россияне.

Для всего Мариуполя и мариупольцев это большая потеря. Мы навсегда запомним Наталью, ее доброту и героический поступок. Сочувствуем близким! Помним! Навсегда!

– говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Смерть, разруха, разрушение, трагедия – вот и все, что дали российские кафиры Мариуполю. Горожанам не хватает питьевой воды, есть очень большая проблема с продуктами. Ждать в свою очередь в получении гуманитарной помощи от россиян нужно несколько дней , а затем нужно часами простоять под палящим солнцем.

В городе ужасная санитарная ситуация, а врачей нет. Кафиры начали вынуждать выходить на работу пенсионеров, но и это не спасает ситуацию.

Смотрите также – Лавров цинично назвал продовольственный кризис в мире "мелочью"