Пока Путин транжирит миллиарды рублей в день на финансирование войны в Украине, его собственный народ страдает от "достойного" уровня медицины, стихийных свалок, безработицы и даже дефицита продуктов. Конечно, речь не о Москве или Питере, которые обычно используются для картинки, чтобы показать насколько в "великой и могучей" все хорошо.

Такие проблемы есть, например, на Чукотке. Более того, большинство из них не решаются десятилетиями, о чем рассказал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Россия "смогла повторить", но есть нюанс

Ситуация с продовольствием в регионе настолько плоха, что Россия действительно "смогла повторить". Однако не то, что обычно имеет в виду, а 90-е годы прошлого века. Ведь на Чукотке сложилась абсурдная ситуация, что обычные куриные яйца там можно купить только по паспорту. Более того, как отметили местные СМИ – строго не более одного десятка в руки.

Как известно, дефицит приводит к росту цен. Следовательно, чтобы купить хотя бы то, что предлагают прилавки, необходимо выложить значительное количество российских купюр.

Высокие цены на продукты, которых не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах,

– отметил и сам и.о. губернатора.

Поэтому, чтобы хоть как-то помочь ситуации, власти Чукотки сейчас пытаются как можно скорее создать запас яиц. Для этого наконец-то могут построить местную птицефабрику.

Проблема не только с яйцами

Как объяснили в российских СМИ, такая сложная ситуация в регионе обусловлена тем, что есть сложности с логистикой. Так, из-за отсутствия железных дорог продукты доставляются самолетами или морем, что в итоге сказывается на конечной цене.

Поэтому накануне Пасхи цена на десяток яиц в городе составляла до 600 рублей, что на человеческие деньги превышает 274 гривны При этом в конце мая местные жаловались, что долгожданные яйца после поступления в магазины раскупают за 20 минут.

Дорогие и другие продукты, особенно овощи и фрукты. Так, по данным местных СМИ, килограмм самых дешевых:

огурцов стоит 800 рублей (более 365 гривен),

яблок – 900 рублей (более 411 гривен),

апельсинов и лимонов – по 950 рублей (более 434 гривны),

картофеля – 850 рублей (более 388 гривен),

помидоров – 1000 рублей (более 457 гривен),

сыра – 1,6 тысячи рублей (свыше 731 гривны),

колбасы – 1,3 тысячи рублей (более 594 гривен).

Предпринимателям плевать на соотечественников

Кроме того, что цены продукты в самом отдаленном регионе России безумны, да еще и местные сталкиваются с проблемами трудоустройства, чтобы потом их приобрести. В частности, по словам и.о. губернатора Владислава Кузнецова, предприятия практически не берут на работу местных жителей. Взамен они предпочитают нанимать вахтовиков.

Поэтому власти должны создавать искусственно расширенные квоты по приему на работу местных жителей. Ведь, как отметил Кузнецов, предприниматели должны предоставлять рабочие места, прежде всего, жителям округа.

Пока одни страдают в нищете, Путин тратит миллиарды на убийства