Такі проблеми є, наприклад, на Чукотці. Ба більше, більшість з них не розв'язуються десятиліттями, про що розповів у своєму телеграм-каналі виконувач обов'язків голови Чукотського автономного округу Владислав Кузнєцов. Про це повідомляє 24 Канал.

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Росія "змогла повторити", але є нюанс

Ситуація з продовольством у регіоні настільки погана, що Росія й справді "змогла повторити". Однак не те, що має зазвичай на увазі, а 90-ті роки минулого століття. Адже на Чукотці склалася абсурдна ситуація, що звичайні курячі яйця там можна купити лише за паспортом. Ба більше, як зазначили місцеві ЗМІ – строго не більше одного десятка в руки.

А, як відомо, дефіцит призводить до росту цін. А відтак щоб купити хоча б те, що пропонують прилавки, необхідно викласти значну кількість російських купюр.

Високі ціни на продукти, яких ще не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям лише за паспортом – підхід, як у 90-х роках,

– зазначив і сам в.о. губернатора.

Тож щоб хоч якось зарадити ситуації, влада Чукотки зараз намагається якомога швидше створити запас яєць. Для цього нарешті можуть побудувати місцеву птахофабрику.

Проблема не лише з яйцями

Як пояснили у російських ЗМІ, така складна ситуація в регіоні зумовлена тим, що є складнощі з логістикою. Так, через відсутність залізниць харчі доставляються літаками або морем, що у результаті позначається на кінцевій ціні.

Через це напередодні Великодня ціна на десяток яєць у місті становила до 600 рублів, що на людські гроші перевищує 274 гривні. При цьому наприкінці травня місцеві скаржилися, що довгоочікувані яйця після постачання в магазини розкуповують за 20 хвилин.

Дорогущі й інші продукти, особливо – овочі та фрукти. Так, за даними місцевих ЗМІ, кілограм найдешевших:

огірків коштує 800 рублів (понад 365 гривень),

яблук – 900 рублів (понад 411 гривень),

апельсинів та лимонів – по 950 рублів (понад 434 гривні),

картоплі – 850 рублів (понад 388 гривень),

помідорів – 1000 рублів (понад 457 гривень),

сиру – 1,6 тисячі рублів (понад 731 гривню),

ковбаси – 1,3 тисячі рублів (понад 594 гривні).

Підприємцям плювати на співвітчизників

Окрім того, що ціни продукти у найвіддаленішому регіоні Росії шалені, так ще й місцеві стикаються з проблемами працевлаштування, щоб потім їх придбати. Зокрема, за словами в.о. губернатора Владислава Кузнєцова, підприємства практично не беруть на роботу місцевих мешканців. Натомість вони надають перевагу найму вахтовиків.

Через це влада повинна створювати штучно розширені квоти з прийому на роботу місцевих жителів. Адже, як зазначив Кузнєцов, підприємці повинні надавати робочі місця насамперед жителям округу.

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