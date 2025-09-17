Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, ситуация на фронте складывается для России не так, как там себе планировали. Еще есть вопрос, какую часть из тех войск, которые участвовали в учениях, они вообще способны перебросить на фронт.
Куда Россия может перебросить войска?
Как отметил Кузан, все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация на фронте. По состоянию на сейчас России вообще не удалось достичь целей летней наступательной кампании. Они хотели захватили всю территорию Донецкой области. А уже потом переключить внимание на Юг.
Ни одной из этих задач они не смогли выполнить. Так даже нет предпосылок для выполнения этой задачи. Силы обороны Украины держатся на Покровском направлении. А вклинение на севере рассечено на сектора,
– сказал Кузан.
Российские оккупанты продолжают двигаться небольшими штурмовыми группами. Однако, когда исчезнет "зеленка" на фронте, то продвигаться им станет труднее.
Учения "Запад-2025": кратко
- С 12 по 16 сентября в Беларуси проходили учения "Запад-2025". Там отработали развертывание ракетного комплекса "Орешник".
- На эти военные учения неожиданно прибыли американские офицеры. Все это происходит на фоне потепления отношений между Соединенными Штатами и Беларусью.
- Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что во время учений никаких провокаций или подозрительной активности в направлении украинской границы не было. Учения проходили вглубь территории Беларуси.