Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, рассказал 24 Каналу, что поражение России на украинской территории приведет к ее развалу. Так же как в результате поражения советской армии в Афганистане развалился Советский Союз.

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Не надо бояться

"Именно поэтому западным партнерам не нужно чего-то бояться. Необходимо планировать устройство мира, который будет после распада России, и принимать соответствующие решения", – подчеркнул военный эксперт.

Единственная проблема, которая беспокоит Запад – контроль над российским ядерным оружием. После распада СССР контроль над советским ядерным оружием сохранился, потому что этот процесс курировало главное управление министерства обороны.

Сейчас 12 ГУ МО России контролирует ядерные заряды. Там есть высококвалифицированные кадры. Они прекрасно осознают ответственность перед судьбой человечества – не только России. Поэтому нужно было бы назначить комиссара по контролю за ядерным оружием России со стороны ООН. Это позволит генералам, руководителям 12 ГУ МО, которые держат в своих руках весь ядерный боезапас России, передать его под контроль этого комиссара,

– отметил Роман Свитан.

Финансирование не является проблемой – можно предоставить им соответствующее денежное содержание. А старшему руководителю даже устав российской армии позволяет присягнуть комиссару ООН. Любой начальник, который является старшим по званию, является непосредственным руководителем для любого подчиненного. Поэтому комиссар ООН, по мнению полковника запаса ВСУ, является высшим начальником для генералов 12 ГУ МО, чем руководитель России.

Обратите внимание! Президент Украины в интервью изданию AFP подверг критике позицию Запада о запрете применения их вооружения для нанесения ударов по территории России. По его словам, западные страны "боятся поражения России в войне" и не хотят, чтобы проиграла Украина. Он отметил, что Киев и его партнеры имеют "одинаковые ценности", однако "разные взгляды", в частности относительно окончания войны.

Ядерные угрозы России: важное