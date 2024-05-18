Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, розповів 24 Каналу, що поразка Росії на українській території призведе до її розвалу. Так само як внаслідок поразки радянської армії в Афганістані розвалився Радянський Союз.

Читайте також Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна

Не треба боятись

"Саме тому західним партнерам не потрібно чогось боятись. Необхідно планувати устрій світу, який буде після розпаду Росії, та ухвалювати відповідні рішення", – підкреслив військовий експерт.

Єдина проблема, яка турбує Захід – контроль над російською ядерною зброєю. Після розпаду СРСР контроль над радянською ядерною зброєю зберігся, тому що цей процес курувало головне управління міністерства оборони.

Зараз 12 ГУ МО Росії контролює ядерні заряди. Там є висококваліфіковані кадри. Вони чудово усвідомлюють відповідальність перед долею людства – не тільки Росії. Тому потрібно було б призначити комісара з контролю за ядерною зброєю Росії з боку ООН. Це надасть можливість генералам, керівникам 12 ГУ МО, які тримають в своїх руках увесь ядерний боєзапас Росії, передати його під контроль цього комісару,

– наголосив Роман Світан.

Фінансування не є проблемою – можна надати їм відповідне грошове утримання. А старшому керівнику навіть статут російської армії дозволяє присягнути комісару ООН. Будь-який начальник, який є старшим за званням, є безпосереднім керівником для будь-кого підлеглого. Тому комісар ООН, на думку полковника запасу ЗСУ, є вищим начальником для генералів 12 ГУ МО, ніж керівник Росії.

Зверніть увагу! Президент України в інтерв’ю виданню AFP піддав критиці позицію Заходу щодо заборони застосування їхнього озброєння для завдання ударів по території Росії. За його словами, західні країни "бояться поразки Росії у війні" і не хочуть, щоб програла Україна. Він зауважив, що Київ та його партнери мають "однакові цінності", однак "різні погляди", зокрема щодо закінчення війни.

Ядерні погрози Росії: важливе