Что очень мешает поддержке Украины

От ситуации в Черном море до глобальных проблем и выводов: западный мир, начиная с США, все еще опасается России.

Запад инфицирован экзистенциальным страхом

На самом деле, все эти черноморские истории – следствие нерешенных стратегических вопросов. Их следует ставить не только в случае агрессивных действий России по судоходству.

Читайте также Для перелома на фронте у нас есть полтора месяца

Как бы это банально ни звучало, цивилизованный мир все еще боится России. Этот страх существует много лет. Я бы даже сказал, что он унаследован со времен Холодной войны, со времен ядерного противостояния.

На этом страхе воспитывались целые поколения западных политиков, военных, экспертов, политологов, журналистов и так далее, к простым гражданам-избирателям.

Конечно, это касается не всех. Однако значительное количество инфицировано этим экзистенциальным страхом перед, прости Господи, "второй армией мира", перед космическим государством, которое способно на далекое расстояние посылать все что угодно своими ракетами, перед мощным ядерным государством, у которого больше боеголовок чем в США…

Все эти страхи очень преувеличены. Их нужно рассеивать, что, собственно, и делают уже полтора года Силы обороны Украины. Впрочем, по-видимому, этого недостаточно.

Интересно На грани катастрофы: почему Консервативная партия Великобритании теряет поддержку

Украине (в широком смысле – от политиков и чиновников до экспертов, специалистов, наших граждан и земляков за рубежом) нужно еще и еще демонстрировать и напоминать друзьям и партнерам, одновременно с огромной им благодарностью за поддержку, что Россия не так страшна, какой ее привыкли десятилетиями ошибочно считать после Второй мировой войны.

На самом деле это мешает поддержке Украины, мешает введению санкций и возможным мерам, которые можно и нужно было бы принимать в Черном море еще вчера, чтобы поставить Россию на место.